No quería darle una vida miserable a mi hija. Perdónenme. 

Argentina.- Silvia Yolanda se sintió acorralada ante la situación económica que vivía con su pequeña hija de cuatro años de edad.

La joven madre decidió dejar una nota en la que explicaba por qué decidió terminar con su vida y la de su hija.

La pequeña Julieta “N” fue envenenada por su madre, quien le hizo beber veneno para ratas y después se quitó la vida ahorcándose.

La nota que Silvia dejó mencionaba que fue su situación económica lo que la orilló a tomar la fatal decisión.

No encontré la salida a los problemas que atravesaba, ya no tenía dinero para intentar darle algo mejor a mi bebé y no soporto más ser madre soltera.