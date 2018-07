Argentina.- Las estudiantes de Walter, profesor de secundaria, lo han acusado de tocar sus piernas y realizarles otro tipo de caricias aprovechando su posición de maestro.

Las acusaciones sobre el profesor son recientes; sin embargo, surgen una a una, las jóvenes comienzan a sentir la confianza de alzar la voz y contar que se sienten muy incómodas con la conducta del profesor.

"El profesor Walter nos toca las piernas en clases".

Las madres de las denunciantes señalan que las autoridades tardaron en tomar cartas en el asunto y no han procedido para proteger a las adolescentes.

Walter pertenece a la planta docente de un instituto católico de enseñanza secundaria.

En una de las denuncias, una madre dio a conocer que su hija de 14 años le contó que el profesor le había tocado las piernas a una de sus compañeras, hecho que le inquietó.

Tengo una amiga que se siente muy mal, porque el profesor W. le acarició las piernas, dijo la menor.

La mujer le pidió a su hija alentara a la víctima a decir lo sucedido al director del plantel, pero no se esperaba que al día siguiente la víctima sería su hija.

“Me siento incomoda porque el profesor me acaricia la espalda, no solo a mi sino la mayoría de mis compañeras. Nos sentimos incomodas, no nos queremos acercar, y más cuando estamos en la fila porque nos sentimos observadas por él”.

Informate Salta se dio a la tarea de ingadar en el caso e informó que no eran casos aislados que ya había antecedentes de que el maestro acariciaba a otras niñas o les daba consejos impropios de su posición de profesor.