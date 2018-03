Qué ha hecho director de Facebook, tras escándalo de filtración

Desde que el pasado fin de semana se revelara la filtración de datos privados de 50 millones de usuarios obtenidos en Facebook por una empresa dedicada a la política, las miradas han estado puestas sobre el director de Facebook y fundador y CEO de la red social, que ha mantenido un mutismo absoluto sobre el tema.

El empresario ha sido citado por el congreso británico, el parlamento europeo y ejecutivos de la empresa acudirán este miércoles al capitolio en Washington para ofrecer explicaciones. Aún así, Zuckerberg, director de Facebook, no ha dado declaraciones, no ha sido citado en los comunicados de la empresa y no ha publicado nada en sus perfiles.

Foto: Wikimedia

La gira que comenzó en 2017 con la intención de visitar todos los estados de su país dio lugar incluso a especulaciones sobre sus ambiciones presidenciales. Hoy, su imagen está en el centro de la polémica y permanece en silencio.

No obstante, el director de Facebook no ha dejado de entrar a su perfil. Si bien no ha realizado actualizaciones desde inicios de marzo, cuando subió una foto junto a su esposa, en los últimos días dio Me Gusta a al menos tres publicaciones.

Las dos primeras ocurrieron el sábado, horas después de conocerse el escándalo en la prensa estadounidense.

Un like fue para el CEO de Spotify, el sueco Daniel Ek, quien publicó una foto de un paisaje invernal.