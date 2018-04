Zuckerberg revela que Facebook "trabaja con" sonda de Rusia

WASHINGTON.- El CEO de Facebook Mark Zuckerberg reveló el martes que su compañía está "trabajando con" el abogado especial Robert Mueller en la investigación federal sobre la interferencia rusa en la campaña presidencial de 2016, y trabajando duro para cambiar sus propias operaciones después de la recolección de información de una compañía minera de datos afiliada a la campaña Trump.

El fundador del gigante de las redes sociales se disculpó públicamente por los errores de su compañía al no proteger mejor la información personal de sus millones de usuarios, una controversia que ha provocado una avalancha de mala publicidad y ha provocado que el valor de las acciones de la compañía caiga. Parecía tener cierto éxito: las acciones de Facebook subieron un 4,5 por ciento en el día, la mayor ganancia en dos años.

Mark Zuckerberg. Foto: AP.

Zuckerberg le dijo a los comités de Justicia y Comercio del Senado que no ha sido entrevistado personalmente por el equipo de Mueller, pero "sé que estamos trabajando con ellos". No ofreció detalles, citando una preocupación sobre las reglas de confidencialidad de la investigación.

A principios de este año, Mueller acusó a 13 individuos rusos y tres compañías rusas en un complot para interferir en las elecciones presidenciales de 2016 a través de un esfuerzo de propaganda en las redes sociales que incluía compras de anuncios en línea utilizando alias de Estados Unidos y politiquería en suelo estadounidense. Varios de los anuncios rusos estaban en Facebook.

Durante la audiencia a veces polémica del martes, Zuckerberg dijo que había sido "claramente un error" creer que la compañía minera de datos Cambridge Analytica había eliminado los datos del usuario que había recolectado en un intento de influir en las elecciones. Dijo que Facebook consideró la recopilación de datos como "un caso cerrado" porque pensó que la información había sido descartada.

Facebook tampoco alertó a la Comisión Federal de Comercio, dijo Zuckerberg, y aseguró a los senadores que la compañía manejaría la situación de manera diferente hoy.

Mark Zuckerberg. Foto: AP.

Comenzó una inquisición del Congreso de dos días con una disculpa pública por la forma en que Facebook manejó la extracción de datos de los datos de sus usuarios. Él asumió la responsabilidad de no evitar que Cambridge Analytica, que estaba afiliada a la campaña presidencial de Donald Trump, recopile información personal de 87 millones de usuarios.

Por separado, la compañía comenzó a alertar a algunos de sus usuarios que sus datos fueron recopilados por Cambridge Analytica. Una notificación que apareció en Facebook para algunos usuarios el martes les dijo que "uno de sus amigos" usó Facebook para iniciar sesión en una aplicación de cuestionarios de personalidad ahora prohibida llamada "This Is Your Digital Life". El aviso dice que la aplicación hizo mal uso de la información, incluidos perfiles públicos, me gusta de la página, cumpleaños y ciudades actuales, compartiéndolo con Cambridge Analytica.

Zuckerberg ya se había disculpado muchas veces, a los usuarios y al público, pero esta era la primera vez ante el Congreso. También debe testificar el miércoles ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara.

El senador John Thune, RS.D., presidente del Comité de Comercio, le dijo a Zuckerberg que su compañía tenía una historia de 14 años para disculparse por "decisiones desacertadas" relacionadas con la privacidad del usuario. "¿En qué se diferencia la disculpa de hoy?", Preguntó Thune.

Mark Zuckerberg. Foto: AP.

"Hemos cometido muchos errores al dirigir la empresa", respondió Zuckerberg. "Creo que es bastante imposible, creo, comenzar una empresa en su dormitorio y luego hacerla crecer a la escala en la que estamos ahora sin cometer algunos errores".

Zuckerberg dijo que Facebook está atravesando "un cambio filosófico más amplio en la forma en que abordamos nuestra responsabilidad como compañía". Dijo que la compañía necesita tomar un "rol más proactivo" que incluya asegurar que las herramientas que crea se usen en "buenas y saludables" formas.

El senador Orrin Hatch, republicano de Utah, dijo que la aparición de Zuckerberg marcó la audiencia más intensa para una empresa de tecnología desde que el empresario y empresario Bill Gates testificó ante el Congreso en marzo de 1998.

Muchas de las preguntas de los senadores parecían enfocarse en las funciones básicas de Facebook, como su configuración de privacidad y lo que hace y lo que no funciona con los datos del usuario. Debido a que cada uno de los 44 senadores tenía solo 5 minutos para hacer preguntas, había poco tiempo para duros seguimientos. En algunos temas, eso permitió a Zuckerberg decirles a los legisladores que su gente los contactaría con más información.

En las audiencias, Zuckerberg intenta restaurar la confianza pública en su compañía y evitar las regulaciones federales que algunos legisladores han promovido. En su declaración de apertura, también se disculpó por la participación de su compañía en la facilitación de noticias falsas y la interferencia rusa en las elecciones.

Foto: AP.

El senador demócrata Bill Nelson de Florida dijo que cree que Zuckerberg estaba tomando las audiencias del Congreso en serio "porque sabe que va a haber una mirada dura a la regulación".

Demócratas como Nelson han argumentado que las leyes federales podrían ser necesarias para garantizar la privacidad del usuario. Los republicanos todavía tienen que respaldar cualquier legislación de ese tipo, pero eso podría cambiar.

El senador Lindsey Graham, RS.C., le preguntó a Zuckerberg si estaría dispuesto a trabajar con los legisladores para examinar qué "reglamentaciones crees que son necesarias en tu industria".

Absolutamente, Zuckerberg respondió, diciendo más tarde en un intercambio con el Senador Dan Sullivan, R-Alaska, que "no soy el tipo de persona que piensa que toda regulación es mala". Pidió una "conversación completa sobre lo que es la regulación correcta no es si debería ser o no debería ser ".

Y el senador de Texas John Cornyn, miembro del panel de la Judicatura y el republicano No. 2 en el Senado, pareció abierto a la regulación en un discurso antes de la audiencia. Cornyn dijo que las disculpas "no son suficientes" y eventualmente podría ser necesaria una legislación para que los consumidores tengan más control sobre la privacidad de sus datos.

Mark Zuckerberg. Foto: AP.

Este es un asunto serio, y creo que la gente espera que tomemos medidas", dijo Cornyn a los periodistas después de su discurso.

En la audiencia, Zuckerberg dijo, "No tomamos una visión lo suficientemente amplia de nuestra responsabilidad, y eso fue un gran error. Fue mi error, y lo siento. Empecé Facebook, lo administro y soy responsable de lo que sucede aquí ".

Después de resistir las llamadas anteriores para testificar, Zuckerberg acordó venir a Capitol Hill este mes después de que surgieron informes, y la compañía confirmó, que Cambridge Analytica había reunido los datos de los usuarios de Facebook. Zuckerberg dijo que su compañía tiene la responsabilidad de asegurarse de que eso no vuelva a suceder.

Reconoció que la compañía fue demasiado lenta para responder a la interferencia electoral rusa y dijo que estaba "trabajando duro para mejorar". La compañía ha dicho que hasta 146 millones de personas pueden haber recibido información de una agencia rusa acusada de orquestar mucho de la interferencia cibernética en la elección.

Foto: AP.