Crece apoyo de mormones para el matrimonio igualitario

Salt Lake City.- La mormona Alex Landers apoya la legalización del matrimonio gay a pesar de la oposición de su religión por una simple razón: tiene amigos LGBTQ a quienes ama y respeta, incluyendo a su mejor amigo que es un hombre bisexual.

Foto: AP

"No puedo mirar a él y a su novio y decirles que no pueden ser felices y que no pueden amarse", dijo Landers, de 20 años, de Draper, Utah. "Nuestro Padre Celestial nos ama por lo que somos. Él quiere que seamos felices, siempre y cuando tratemos bien a las personas y seamos quienes realmente somos y no le hagamos daño a nadie ".

Ella está entre un creciente número de jóvenes mormones que impulsan la aceptación gradual de la fe de los matrimonios entre personas del mismo sexo, aunque el apoyo de la religión todavía está muy por detrás de la aprobación nacional y de católicos, musulmanes y judíos, según la encuesta publicada esta semana por el público el Religion Research Institute.

La encuesta descubrió que el 40 por ciento de los mormones en los Estados Unidos apoyaban el matrimonio homosexual en 2017, frente al 27 por ciento en 2014.

Entre los mormones entre las edades de 18-29, la aceptación es del 52 por ciento. Eso es un aumento del 43 por ciento en 2014.

Foto: AP

Los miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que tienen 65 años o más tienen la tasa de apoyo más baja con 32 por ciento, según una encuesta basada en aproximadamente 40 mil entrevistas telefónicas realizadas el año pasado. Eso es un aumento del 18 por ciento en 2014.

A nivel nacional, 61 por ciento de los estadounidenses apoyan el matrimonio homosexual, frente al 52 por ciento en 2013.

La religión con sede en Utah de 16 millones de miembros en todo el mundo se ha mantenido firme en su oposición al matrimonio homosexual y la actividad homosexual, al tiempo que trata de fomentar una postura empática hacia las personas LGBTQ.

Foto: AP

El año pasado, los líderes de la iglesia actualizaron un sitio web para advertir que la atracción hacia las personas del mismo sexo no es un pecado o una medida de su fidelidad y es posible que nunca desaparezca. Pero la iglesia les recordó a los miembros que estar en una relación íntima del mismo sexo es un pecado.

Entre los grupos religiosos incluidos en la encuesta, solo los protestantes evangélicos blancos y los testigos de Jehová tenían niveles más bajos de apoyo para el matrimonio homosexual. El apoyo fue mayor entre los católicos (alrededor del 65 por ciento), los musulmanes (51 por ciento) y los judíos (77 por ciento).

La encuesta encontró que los mormones tenían la brecha más grande entre el apoyo al matrimonio homosexual y el apoyo a leyes contra la discriminación para proteger a las personas LGBT. Mientras que solo el 40 por ciento de los mormones favorecen el matrimonio homosexual, el 69 por ciento apoya las leyes contra la discriminación.

Foto: AP

Luis Miranda, un mormón heterosexual de 30 años, dijo que no estaba sorprendido por los resultados de la encuesta porque siente un tono cambiante entre otros jóvenes mormones en la congregación de solteros a la que asiste.

Dijo que creció como católico en Guatemala creyendo que el matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer era sagrado e importante. Continuó sosteniendo esa creencia después de que se mudó a Utah cuando era adolescente y se convirtió al mormonismo.

Pero a medida que crecía, se dio cuenta de que necesitaba conocer y pasar más tiempo con gays y lesbianas. "Me di cuenta de que eran igual de bellos y amorosos entre ellos, y tan puros como cualquier otra persona", dijo Miranda, de Salt Lake City.

Foto: AP

Miranda dijo que a veces se esfuerza por reconciliar su opinión con lo que los líderes de la iglesia están enseñando. Él cree que los líderes mormones tienen buenas intenciones. Él está comprometido a permanecer en la religión para ser una voz de apoyo para el matrimonio gay.

Él encuentra esperanza en el hecho de que la religión cree que la doctrina de la iglesia puede ser alterada a través de revelaciones de Dios. Así es como la iglesia explicó por qué levantó la prohibición a los negros en el sacerdocio laico de la religión en 1978.

"Si sucedió antes, podría volver a suceder", dijo Miranda.