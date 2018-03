Melania Trump habla sobre el coraje tras escándalos de su esposo

Washington.- Melania Trump habló sobre el coraje el viernes: qué es y por qué el mundo lo necesita. Su aparición pública de cerca se produjo un día después de que una ex modelo de Playboy le contara al mundo detalles de una aventura de 10 meses que la modelo dice que tuvo con un Donald Trump casado una década antes de ser elegido presidente.

Si la relación que Karen McDougal alega fue en la mente de la primera dama, ella no dio ninguna pista de ello.

Una ovación de pie saludó a la sonriente Sra. Trump cuando ingresó a un auditorio del Departamento de Estado para una ceremonia de premiación anual en honor a mujeres no estadounidenses por actos de coraje. Se sentó en el escenario en una lujosa silla y escuchó a Heather Nauert, funcionaria del Departamento de Estado, quien la presentó como filántropa y humanitaria centrada en el bienestar de los niños y que trabaja incansablemente para concienciar sobre los efectos dañinos de la adicción a los opioides y ciberbullying.

Entonces fue el turno de la Sra. Trump de hablar.

"A medida que reconocemos a estas mujeres increíbles, pensemos por un momento en lo que realmente es el coraje", dijo la primera dama.

El coraje es la cualidad más necesaria en este mundo. Sin embargo, a menudo es más difícil de encontrar. El valor distingue a aquellos que creen en un llamamiento superior y aquellos que actúan en consecuencia.

"Requiere coraje no solo ver lo incorrecto, sino esforzarse para corregirlo", continuó.

La primera dama dijo "podemos enseñar a las mujeres y niñas de todo el mundo lo que significa tener coraje y ser un héroe" al publicitar las historias de los homenajeados.

Los Trump se dirigieron a su casa de raíces en Palm Beach, Florida, pero llegaron por separado a Joint Base Andrews en Maryland para el vuelo de la Fuerza Aérea Uno, aunque el calendario público del presidente los hizo abandonar la Casa Blanca juntos. Se esperaba que la primera dama permaneciera en Florida durante la Pascua, según la tradición.

La ex modelo de Playboy Karen McDougal le dijo a Anderson Cooper de CNN durante una larga entrevista transmitida el jueves por la noche que el romance con Trump comenzó en un bungalow en el Beverly Hills Hotel en 2006, mientras estaba casado con la futura primera dama, quien recientemente dio a luz a su hijo, Barron. McDougal dijo que ella terminó la relación en 2007 por culpa.

McDougal está demandando en California que busca invalidar un acuerdo de confidencialidad con una compañía propietaria del tabloide de supermercados National Enquirer.

Se disculpó con la primera dama durante la transmisión después de que Cooper le preguntara qué le diría a la primera dama si la señora Trump estaba mirando.

"¿Qué puedes decir? Excepto, lo siento. Lo siento.", dijo McDougal. "No me gustaría que me lo hagan a mí. Lo siento."

La señora Trump no abordó el reclamo de McDougal en sus comentarios. Su oficina no quiso hacer ningún comentario.

Es probable que el matrimonio del presidente siga siendo objeto de fascinación pública, como lo hacen la mayoría de los sindicatos de la Casa Blanca. El domingo, "60 Minutes" de CBS está programado para ventilar la entrevista de Cooper con la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, quien afirma haber tenido una relación sexual con Trump casi al mismo tiempo que McDougal.

Daniels, cuyo nombre legal es Stephanie Clifford, busca invalidar un acuerdo de confidencialidad que firmó días antes de las elecciones presidenciales de 2016 para poder hablar sobre su relación con Trump, que según dijo comenzó en 2006 y continuó durante aproximadamente un año.

Trump, a través de sus representantes, ha negado las acusaciones de las mujeres.

Cuando la pareja salió de la Casa Blanca el lunes para un viaje a New Hampshire, los fotógrafos rompieron a la pareja mientras caminaban hacia el helicóptero presidencial. Trump le puso una mano en la espalda y acercó a la primera dama después de perder el equilibrio caminando por el césped. Continuaron hacia el helicóptero, tomados del brazo.