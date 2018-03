El mensaje de Whatsapp que provoca una boda por error

Cuando Lina Dahlbeck recibió un mensaje de WhatsApp de un número desconocido, ella ciertamente pensó que era solo un error inocente. Poco imaginaba que el texto podría cambiar totalmente su vida y traerle un marido.

Foto: Lina Dahlbeck y su esposo Matthew Evangelou

La maquilladora respondió, diciéndole al remitente, Michael, que debe haber significado el mensaje para otra persona. Después de su respuesta de disculpa, los desconocidos entablaron una conversación y, después de unas pocas horas de intercambiar mensajes, decidieron reunirse.

El encuentro fue un éxito y después de una serie de fechas adicionales, Lina, de 37 años, y el vendedor de autos Michael Evangelou, de 44 años, se convirtieron en pareja. Hoy, siete meses después, todavía se maravillan de cómo el destino los unió.

El primer mensaje que se enviaron y el que comenzó todo.

Lina, de Colindale, dijo: "Todavía no puedo creer que conocí el amor de mi vida por un texto equivocado. Al principio, simplemente asumí que quien fuera había enviado el mensaje por accidente.

Después del inocente error comenzaron a hablar sobre sus vidas.

"Cuando respondí diciendo, 'supongo que esto era para otra Lina', pensé que sería el final, pero respondió de nuevo y pronto estábamos hablando. Había algo en sus mensajes que me intrigaba. Parecía realmente agradable y divertido, y cuando le eché un vistazo a su foto de perfil, pensé que era guapo".

La conversación se hacía cada vez más íntima.

"El resto es historia. Me alegro de que la tecnología nos haya unido, incluso si fue por error ". Michael pensó que estaba enviando un mensaje de texto a su propio número en septiembre, enviando las palabras "Girls Trip" en un mensaje para recordarse a sí mismo para ver la película en el cine.

Él dice: "Me sorprendió cuando alguien devolvió el mensaje de texto y me dijo: '¡Hola! ¿Chicas de viaje? ¿Para quien es esto? ¿Supongo que fue para otra Lina? "Estaba tan confundido y, al principio, asumí que nos habíamos conocido antes. ¿De qué otra forma podría tener su número? "Le respondí, 'Jaja, lo siento, pensé que lo estaba enviando a mi propio número. . . Es Michael Evangelou. No sé cómo se almacenó tu número sobre mío, Lina. ¿Me conoces?".

La pareja nunca se había conocido, pero después de intercambiar varios textos mientras trataban de descubrir qué había pasado, comenzaron a hablar sobre sí mismos.

A medida que avanzaba el día, sus mensajes se volvieron más coquetos hasta que Michael finalmente sugirió que se encontraran para tomar una copa esa noche. Se conocieron en un restaurante en Waterloo cinco horas después de que Michael primero envió su mensaje. Lina dice: "Nos besamos al final de la cita y al día siguiente nos reunimos para el desayuno.

No nos hemos estado separados desde entonces ". Después de seis años de vida de soltera, Lina había perdido la esperanza de encontrar una relación duradera. Ella dice: "Mi última relación terminó en 2011 y Michael también estuvo soltero durante años. Estábamos seguros de que el destino nos había unido ".

Dos semanas después de su primera cita, Michael le propuso matrimonio a Lina. Ella dice: "Estábamos hablando de nuestros sueños y dije que siempre había querido vivir en Dubai. Michael dijo: "Hagámoslo, viajemos allí". Señalé que es un país musulmán, así que tendríamos que estar casados para vivir juntos. Él solo dijo, 'hagámoslo entonces. Vamos a casarnos.' "Le pregunté si hablaba en serio y me dijo:

'Quiero pasar el resto de mi vida contigo, Lina'. Sabía que también quería casarme con él ". Pero los amigos y la familia tuvieron reacciones mixtas.

Lina dice: "La mayoría de nuestros amigos pensaban que estábamos chiflados, pero nuestros padres estaban encantados. "Conocí a su madre, pero mis padres viven en Suecia, así que no conocieron a Michael hasta el día antes de la boda.

Fue un torbellino ". La pareja se casó el 7 de diciembre frente a 30 invitados en Morden Park House, al suroeste de Londres. Ahora Michael disfruta diciéndole a la gente cómo conoció a su esposa.

Están asombrados. Ciertamente es una manera loca de conocer a alguien. "Es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida y estoy convencido de que fue el destino.

Lina todavía se pregunta qué podría haber pasado si Michael nunca hubiera enviado el mensaje. Ella dice: "Había renunciado al amor cuando el mensaje de Michael apareció en mi teléfono. "Mi historia da esperanza a todos, nunca debes rendirte".