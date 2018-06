Ciudad de México.- Cuando Dan Defossey y Roberto Luna iniciaron "Pinche Gringo", en la Colonia Narvarte, la idea era importar de la manera más auténtica el estilo y la cultura de la "barbacoa" del sur de los Estados Unidos.

Con el tiempo, esta idea evolucionó.

Desde que abrió el restaurante en su primera sede, en 2013, migrantes mexicanos deportados por el gobierno estadounidense han encontrado un lugar para continuar sus carreras laborales y no sentirse lejos de su segunda casa.

Laboran con repatriados para no olvidar su segunda casa. Foto: Reforma

"No tuvimos que hacer nada, la gente venía a nosotros para hablar de su historia en los EU. Los deportados que están trabajando aquí son empleados extraordinarios, porque se sienten en casa. Extrañan su vida allá y ven esto como un santuario", expresa Defossey.

De 53 empleados con los que cuentan en sus dos sedes (Narvarte y Anáhuac, en la Miguel Hidalgo), al menos nueve de ellos laboraron en el país vecino, al cual llegaron por necesidad y de donde volvieron sin previo aviso, deportados.

Como le ocurrió a Eduardo Jiménez, originario de la Ciudad de México, quien partió hacia Phoenix, Arizona, en 2002, luego de perder su empleo en el Gobierno de la Ciudad, para permanecer en la capital del estado fronterizo por nueve años.

Una vida relativamente estable trabajando como cocinero acabó el día en que cruzó un semáforo en rojo.

Me acuerdo, fue un sábado, salí de trabajar y fui a ver un amigo... mayo o junio de 2011, regresando en el freeway me agarró un 'high patrol' y en ese entonces ya estaba la Ley de (Joe) Arpaio (la SB1070), relata.

Hugo Hernández prefiere empezar la entrevista hasta haber dejado todo listas en la parrilla, pues no es cualquier día: el "pitmaster" debe prepararse para las dos semanas del Mundial, en los que probarán suerte con nuevos platillos, abriendo desde las 9:00 de la mañana.

Foto: Reforma

A Hugo también lo detuvo una infracción de tránsito (DUI: driving under the influence), aunque el estado de Florida le permitió seguir un proceso administrativo que, al no ser concluido, derivó en su arresto por más de tres meses hasta que fue devuelto al País.

Estuvo 10 años --desde 2005 hasta 2015-- perfeccionándose en el arte de dirigir una cocina y aprendiendo una cultura que, a su regreso, sólo el Pinche Gringo le permitió continuar.

"No estamos aquí en la cocina de chismes, de grupitos, sino que realmente tratamos de mantener esto como un solo barco con una sola dirección.

Estamos mal aprovechados, la gente que venimos deportados al País, somos una fuerza laboral bastante interesante que se podría explotar, sentencia.

Dan y Roberto saben es imposible contratar a todos los deportados que toquen a su puerta. Tampoco es su plan, pero esperan que con esta acción otros empresarios de la Capital valoren la aportación de los repatriados.

Así lo dijo

Estamos mal aprovechados, la gente que venimos deportados al País, somos una fuerza laboral bastante interesante que se podría explotar, Hugo Hernández, trabajador.