Acusan a Mick Mulvaney de uso indebido de fondos

Washington.- La organización Fondo Legal para la Democracia Estadounidense (ADLF, por sus siglas en inglés) denunció al director de la oficina de presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, por uso indebido de recursos destinados a financiar su campaña electoral al Congreso, informó hoy la entidad.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Comisión Federal de Elecciones (FEC, en inglés), Mulvaney supuestamente empleó decenas de miles de dólares de este fondo para sufragar diversos gastos de tipo personal, como dos desembolsos idénticos en favor del centro vacacional Your home away from home.

Mick Mulvaney. Foto: AP.

Puede que no exista un mejor ejemplo de la falta de vergüenza e hipocresía de la Casa Blanca de Trump que tener a Mick Mulvaney empleando la cuenta de su campaña como fondo para pagar clubes privados y restaurantes sofisticados, lamentó en un comunicado Brad Woodhouse, representante de la ADLF.

Según la organización, Mulvaney, que ocupa un escaño en el Congreso desde 2010, decidió abrir una cuenta en 2016 con el objetivo de financiar su campaña de reelección de cara a los comicios de dentro de dos años.

Sin embargo, Mulvaney habría abandonado esta idea el año pasado, cuando Trump le designó para dirigir la Oficina de Gestión de Presupuesto de la Casa Blanca.

Donald Trump. Foto: AFP.

De hecho, de acuerdo con la organización, la FEC no cuenta con registros de gastos u obligaciones derivados de una posible campaña electoral desde 2016, por lo que, según la ADLF, el uso de la cuenta sólo ha podido producirse después de que Mulvaney se incorporara a la administración Trump.

Al unirse al Gabinete, según la ADLF, Mulvaney debería de haber clausurado dicha cuenta, pero en vez de hacerlo, siguió recurriendo a ella para costearse gastos personales por valor de miles de dólares, lo cual viola la Ley Electoral, que establece claramente que este tipo de fondos no puede ser empleado para otro fin que la financiación de una campaña.

Mick Mulvaney. Foto: AP.

La Administración Trump es la más corrupta que puedo recordar y cada día encontramos nuevos casos en que aquellos más próximos a Trump están violando la confianza pública, denunció Woodhouse.