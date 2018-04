Emotiva reacción de joven al recibir boleto para volver a casa.

Texas.- Los compañeros de trabajo de Mary Keulana- Riotutar decidieron darle un obsequio que la conmovió hasta las lágrimas, un boleto de avión para visitar a su familia a Hawai.

La joven migrante trabaja en Estados Unidos y tiene 6 años sin regresar a casa y abrazar a su familia, por lo que sus compañeros decidieron hacer ese deseo realidad y regalarle un boleto de avión.

Mary llegó a Texas gracias a una beca de voleibol y trabaja en Cheddars Scratch Kitchen para mantenerse.

La emotiva reacción de la chica fue grabada por sus compañeros y compartida por las redes sociales.

Normalmente, no publico este tipo de cosas, pero esta vez no puedo no hacerlo, escribió la joven en su red social. Extraño a mi madre, a mi familia, a la comida, el “aloha”, a todo.