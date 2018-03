Miles marchan contra Uber y Cabify por "competencia desleal"

Ahora | La marcha de los taxistas en Quito, oponiéndose al servicio de #Uber #Cabify etc. Tienen derecho a manifestarse. Pero mejorar su servicio sería la mejor muestra de hacerlo, siguen con el "allá no voy, si tiene sueltitos, el taxímetro recién se me daño".

