Estados Unidos.- Jonathan y Grace Foster están siendo juzgados por la muerte de su pequeña Ella, la hija de ambos que murió de neumonía.

Estos fanáticos religiosos vieron que su hija presentaba síntomas de resfriado, pero fue empeorando y no hicieron nada para impedir su muerte.

El jurado se encuentra analizando si su actitud fue la causante de la muerte de Ella de dos años de edad el 8 de noviembre de 2016, a quien se le negó asistencia médica.

Sabían que su bebé estaba muriendo, decidieron no hacer nada. Foto: Cortesía

Los cargos en contra de los padres son por homicidio involuntario y poner en riesgo el bienestar de la niña.

La pareja es miembro de una secta religiosa llamada Faith Tabernacle Congregation, la cual no cree en intervenciones médicas.

Especialistas han informado que se haber sido atendida por doctores, Ella hubiera sobrevivido.

La fiscalía tiene la determinación de que los padres estaban concientes de que estaba muriendo y aún así no intervinieron para salvarla.

Por su parte, la defensa señala que los Foster pensaban que se trataba de un simple resfriado.

Según Readingeagle, miembros de la congregación señalan que no vieron signos de alarma en la pequeña; sin embargo, la Dra. Lori Frasier señaló que se trataba de una muerte muy dolorosa.

Se vuelve más y más estrecho hasta que es como respirar a través de una pajita.Es muy doloroso y se siente como cuchillas de afeitar en la garganta.

Agregó que un pequeño con esta afección no puede dormir, no puede acostarse y no puede comer.

La Fiscal de Distrito expusó al jurado que los Foster estan siendo juzgados porque Ella sufrió y murió innecesariamente, sin importar sureligión, su deber como padres era mantenerla a salvo.

Trajeron un niño a este mundo y es su obligación cuidar de ese niño.

"Sabían que iba a morir", agregó. "Sabían que los síntomas eran tan malos".