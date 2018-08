Ignoraron sus gritos de dolor por horas y dio a luz sola en la cárcel

California.- El brutal dolor que pasó al dar a la luz a su bebé, es un acontecimiento que siempre tendrá presente y que nunca olvidará, pues señaló que fue muy traumático lo que le tocó vivir en la cárcel ubicada en el condado de Alameda, en California.

Lea también: "No era un tumor", eran gemelas y una de ellas pudo ser vendida

Así lo da a conocer Candace Steel a través de una demanda que interpuso a dicha cárcel. Steel señaló que tuvo a su bebé en una celda de concreto, sin ayuda médica y sin ayuda de los mismos trabajadores de dicho penal, pues aseguró que ignoraron sus gritos de dolor durante horas, hasta que por si sola dio a luz.

Estaba ahí como “castigo” por quejarse mucho. El personal médico de Santa Rita County acusó de exagerar al quejarse de dolores y calambres. Su calvario lo vivió casi todo un mes antes de tener a su bebé.

Candace, dijo para San Francisco Chronicle, que había sido trasladada a la celda el 23 de julio de 2017 cuando tenía ocho meses de embarazo. A la celda a la que la trasladaron, confesó, estaba muy sucia, tenía muebles de metal y no contaba con cobijas ni toallas. Incluso tenía una una pequeña ventana, la cual los agentes cerraron para no escuchar sus gritos , y no la volvieron a abrir hasta que tuvo a su hija, quien nació con el cordón umbilical alrededor del cuello. Por insisto, reveló la demandante, puso sus dedos en la boca de la bebé para abrir sus vías respiratorias.

Es por ello que ahora pide una indemnización y responsabiliza al sheriff del condado, Gregory Ahern, varios de sus empleados y al Grupo Médico Forense de California, el cual estaba encargado de proporcionar atención médicos a los reos.

En entrevista con el diario, el portavoz del sheriff, Ray Kelly, dijo que “es lamentable que el nacimiento haya ocurrido en una celda de aislamiento— nadie quería eso, y no estamos negando que sucedió”.

Steel había estado viviendo en la calle con su otra hija, de dos años, cuando fue arrestada por delitos menores, incluido el poner en peligro a su hija por tenerla a su lado.

Antes de ser encarcelada, Steel le informó al personal médico que había fumado metanfetaminas a los cinco meses de embarazo, que fumaba tabaco a diario y que había fumado marihuana y bebido alcohol a los ocho meses de embarazo, según la demanda.

También dijo que había sufrido convulsiones durante su embarazo anterior y que no sabía su fecha de parto.

Hoy día, parace ser que Steel se ha encaminado de manera positiva en su vida y vive con sus dos hijas en Nevada, donde trabaja en un restaurante para sacarlas adelante.