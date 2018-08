Mujer muerde a policía y agrede dos más con gas pimienta

Una mujer se volvió loca con un trío de policías en Midtown el martes, mordiendo a uno de ellos, agrediendo a los otros dos con gas pimienta y agitando un martillo, de acuerdo con policías y testigos.

La policía dice que los agentes respondieron a una llamada al 911 sobre un asalto en progreso en la calle 38 y la avenida Madison alrededor de las 12:23 p.m. - donde los testigos dicen que dos mujeres discutían en la calle.

Una de las mujeres comenzó a atacar a los policías, hundiendo sus dientes en el codo derecho de un oficial masculino, y sacando una lata de maza rosa que roció a otro policía y una oficial, según la policía y los testigos.

Foto: AFP

"Los escuché decir: 'Vienes con nosotros'. Luego comenzó a gritar: 'No, no, no'. Y todo lo que vi fue a esta mujer rociando. Roció a dos policías en el ojo", dijo una trabajadora local que no quiso dar su nombre.

Pensé que tal vez era laca para el cabello. Pero luego noté que era una corriente directa ... Una de las oficiales estaba visiblemente llorando.

La mujer también sacó un gran martillo amarillo y azul e intentó golpear a uno de los policías con él, según los testigos. "Intentó golpear al policía con un martillo", dijo Francis Oforr, de 65 años, que trabaja en un edificio cercano.

La policía eventualmente tomó el control de la situación y tomó a la mujer bajo custodia. Fue llevada al Hospital Bellevue para una evaluación psiquiátrica, mientras que los tres policías fueron al hospital Lenox Hill, donde se encuentran en condición estable, dijo el Departamento de Policía de Nueva York.