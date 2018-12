Mujer entra a robar a casa y abusa de un abuelito

Chile.- Un hombre de la tercera edad confesó haber sido abusado sexualmente por una mujer que ingresó a robar a su casa.

René de 71 años de edad regresaba a casa cuando encontró al interior a la ladrona.

El hombre decidió relatar a las autoridades que fue abusado sexualmente por la mujer.

René había salido de casa a visitar a su esposa que se encuentra internada, ella padece alzheimer.

Al regresar a casa se percató que un hombre vigilaba al exterior de la casa y al verlo huyó, mientras la mujer fue encontrada al interior.

“Cuando entro, (a la mujer) me la encuentro acá y me empieza a tocar los genitales. Me decía ‘viejito, quiero conversar contigo’, yo le pregunté porqué me tocaba y no había nada que conversar. Ella me dijo, ‘estai rico viejito, acostémonos un ratito, es como hacer una raya en el agua"”.

Era bien indecente, así es que la eché, agregó el hombre.

A pesar de haber arribado al domicilio, los ladrones lograron llevarse dinero y otros objetos, informó La Estrella de Valparaíso.

El caso ya se encuentra siendo investigado por la Fiscalía, procede como delito de robo, ya que fue posteriormente, que el hombre confesó el abuso.