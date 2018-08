Mujeres cantineras dejan su huella en XXII Campeonato de Coctelería

LA HABANA.- En forma de pasatiempo, Rina Fermín llegó hace 27 años al bar de un amigo para lavar vasos y desde entonces no paró de aprender el oficio de bartender al punto de hoy en día ser en una de las cantineras más reconocidas de Venezuela.

Leer más: Juntos tío y sobrino hasta morir calcinados

Leer más: Video: Cachorro de leopardo asusta a su madre y su reacción se vuelve viral

Vicepresidenta de la Asociación Cooperativa de Bartenders de su país, la madura profesional recordó sus inicios y lo difícil que resultó el trayecto hasta ganarse, por mérito propio, el reconocimiento de sus colegas.

Es duro, tienes que ser de carácter fuerte porque es un mundo de hombres, no lo podemos negar. Es un trabajo de carga laboral bastante alta, incluso tienes que atender a personas pasadas de tragos y por tu condición de género, los hombres creen que te pueden faltar el respeto, señaló.

No obstante, a Fermín le apasiona lo que hace y la enorgullece sentirse pionera en esta profesión donde la presencia femenina se torna cada vez más cotidiana, tal y como se evidenció en el XXII Campeonato Panamericano de Coctelería de la Asociación Internacional de Bartenders (IBA, por sus siglas en inglés) con sede en la capital cubana.

En el certámen, Fermín compitió en el premio de mayor jerarquía, la Copa Presidente, donde las máximas figuras de las asociaciones de cantineros de cada uno de los 18 países presentes en la justa de La Habana, demostraron sus vastos conocimientos.

Las que tenemos más tiempo vamos abriendo ese camino y las que vienen, con su porte igual de firme y elegante, con su educación y su preparación profesional, dejan en alto el camino y ya la gente sabe que no es otra cosa, que en verdad estamos trabajando, apuntó.

Ese es el caso de Lidia Martínez, una jóven bartender nicaragüense de 28 años de edad, que tras graduarse de administración turística hotelera llegó al bar hace ya 5 años para no dejarlo nunca más.

Sentía que la barra me llamaba y me decía que ese era mi lugar. Por eso poco a poco he ido adquiriendo conocimientos empíricos, manifestó.