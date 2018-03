Lola y Pedro, los muñecos que prevendrán el abuso infantil

Quito, 31 mar (EFE).- Lola y Pedro son dos muñecos parlantes con los que el Municipio de Quito quiere llevar a miles de niños mensajes sobre las partes del cuerpo que nadie puede tocar y así prevenir las ya "alarmantes" cifras de abuso infantil en Ecuador.

"Hola, soy Lola y juntos vamos a conocer dónde no te pueden tocar", es lo primero que escuchan los niños al tomar la pequeña muñeca, que tiene varios sensores, que se activan cuando se presionan partes específicas, como los pechos o las nalgas.

Esta parte de mi cuerpo solo puedo tocarme yo, no es un juego, no me toques ahí"; "No me toques ahí, respeta mi cuerpo, si lo haces, voy a gritar (...) Si tocas mi cuerpo, voy a contar lo que estás haciendo, son algunos de los mensajes que lanzan los muñecos.