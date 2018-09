NASA analiza permitir publicidad en cohetes y astronautas

La NASA está estudiando la posibilidad de permitir publicidad en sus cohetes y astronautas mediante la venta de derechos de nombramientos de sus naves espaciales y autorizar que sus astronautas salgan en anuncios publicitarios.

El jefe de la NASA, Jim Bridenstine, recientemente estableció un comité de expertos externos para analizar lo que significaría permitir que la agencia reciba dinero externo en forma patrocinios, de acuerdo a The Washington Post.

Sin embargo esto no es un asunto sencillo, pues la NASA es una agencia que recibe fondos del gobierno y sus empleados son funcionarios que tienen que seguir ciertas reglas, como las que prohíben que usen cargos públicos para su beneficio.

Bridenstine señaló que un aspecto del plan es que los astronautas sean más accesibles a los periodistas y participen en oportunidades de publicidad.

“Me gustaría ver que los niños mientras crezcan, en vez de querer ser un atleta profesional, me gustaría que crecieran queriendo ser un astronauta de la NASA o un científico de la NASA... Me gustaría ver, quizá un día, a los astronautas de la NASA en una caja de cereales, integrados en la cultura estadounidense,” indicó.

Además, la Casa Blanca ha mostrado su interés en fomentar la inversión privada en el espacio. No obstante, el Congreso de Estados Unidos considera que no es una buena idea que el sector privado tenga un papel más grande en el espacio, y opina que el gobierno no debe abandonar un activo en el cual ha invertido casi 100 mil millones de dólares.

Por su parte, a los astronautas les preocupa que si la agencia recibe dinero privado, el gobierno podría dejar de destinar apoyo a sus programas.