Nicolás Maduro ve como un honor que la derecha lo ataque

Ciudad de México.- El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró que es un honor que la derecha lo ataque.

En un video transmitido durante un encuentro de solidaridad de la clase trabajadora mexicana con Venezuela, el Mandatario indicó que ayer fue recibido con amor por el pueblo mexicano, al acudir a la toma de posesión del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"La derecha dice sus cosas, la derecha malinche, traidora, de toda América Latina, que diga lo que sea", expresó.

Ayer, los legisladores de Acción Nacional se manifestaron en contra de la visita del funcionario venezolano en México.

"Es un honor para mí que la derecha me ataque, es un honor. Y es un honor verdadero, sincero, contar con la solidaridad de ustedes", aseguró.

En el evento participó, en representación de Maduro, el Canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, quien en sus redes sociales agradeció la oportunidad de poder darle un abrazo a una de las madres y a uno de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.

En su discurso, Maduro envió un saludo a los dirigentes sindicales, intelectuales y luchadores sociales que organizaron el acto.

He venido a México y he tenido la satisfacción de ver en los ojos del pueblo el amor, la solidaridad. Lo he sentido en las calles de México.