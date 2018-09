La niña argentina de 7 años que le prohibieron jugar fútbol

CHABÁS, Argentina (AP) - A sus siete años Candelaria Cabrera disputa la pelota con determinación. Va al cruce de sus rivales sin temor a lastimarse y sale jugando por abajo pese a las imperfecciones de la cancha de tierra.

Viste una holgada camiseta blanca de club Huracán de Chabás, su pueblo natal situado a 370 kilómetros al norte de Buenos Aires. Tiene grabado el 4 en la espalda y en el pantalón corto rojo.

Calza botines blancos y usa canilleras para protegerse las tibias. El cabello largo cobrizo atado en una cola es lo único que la distingue de sus compañeros de equipo y rivales.

Candelaria es la única niña que juega al fútbol en la liga infantil Casildense que disputan equipos del sur de la provincia de Santa Fe, tierra natal del astro Lionel Messi y los exfutbolistas Gabriel Batistuta y Jorge Valdano. También son de allí los ex técnicos de Argentina Marcelo Bielsa, Gerardo Martino y Jorge Sampaoli.

Cande tiene 7 años y sueña con jugar en Boca y ser una Gladiadora. Juega con sus amiguitos en Huracán de Chabás y por una disposición de la Liga Casildense de Fútbol (LCF) no podrá seguir haciéndolo. #DejenJugarACande pic.twitter.com/fGXDpGfABp

Pero una normativa regional que prohíbe formaciones mixtas en categorías infantiles amenaza con sacarla de la cancha. Su caso expone algunos de los prejuicios y dificultades que enfrenta el fútbol femenino en Argentina, país que alumbró recientemente a un poderoso movimiento feminista contra la violencia machista.

Me tuve que sentar con ella y decirle que hay unas personas que tienen que hacer las leyes dentro del fútbol y que había leyes que no estaban de acuerdo con lo que uno quería. Y bueno, lloramos las dos y me dijo 'la gente que hace las leyes es mala', relató Rosana Noriega, mamá de Candelaria.