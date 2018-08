Niña con síndrome de Down gana concurso internacional de belleza

La adolescente Kate Grant se convirtió en la primera modelo con síndrome de Down en ganar un concurso internacional de belleza. Kate, de 19 años, se sintió abrumada por la sorpresa cuando fue elegida entre 40 candidatas más para coronarse como Teen Ultimate Beauty Of The World.

El certamen se hizo para celebrar la diversidad y las personas que son "hermosas por dentro y por fuera", y apoya a la Fundación Make-A-Wish, una organización benéfica que hace realidad los sueños de los niños pobres.

Kate había incursionado en el modelaje antes del evento de dos días y entró solo por experiencia. Y admitió que fue una gran sorpresa cuando escuchó que su nombre era el ganador.

Estaba en shock. Mi familia estaba entre la audiencia, llorando y animando. "Mi sueño se ha hecho realidad. Y ese sueño es tener la oportunidad de inspirar a los jóvenes que tienen síndrome de Down y otras necesidades especiales a creer en sí mismos.

Kate había sido invitada a participar como representante de su nativa Irlanda del Norte por el director del concurso, Taylor-Rae Hamilton. Taylor-Rae fue una de las cientos de personas tocadas por un mensaje que la madre de Kate, Deirdre, había publicado en Facebook pidiendo apoyo en sus intentos por convertirse en una modelo exitosa.

Kate viajó a solo 40 kilómetros de su casa en Cookstown, Co Tyrone, hasta el lugar del concurso en Portadown, donde otros candidatos se habían reunido después de volar desde todas partes del mundo para representar a sus naciones.

El concurso tiene tres categorías para niños, adolescentes y mayores de 20 años y está abierto a cualquier persona, independientemente de su peso, estatura o estado civil. El concurso comenzó con una entrevista por un panel de jueces.

La madre de Kate no estaba permitida en la habitación con ella, pero podía oírla hacer reír a los jueces. Deirdre dijo: "Sabía que los encantaría, pero lo que más me enorgullecía era cómo Kate cuidaba de otros candidatos, animándolos y apoyándolos".

Kate agregó: "Quiero que la próxima generación que tenga necesidades especiales para saber el verdadero significado de la belleza es quién eres, no cómo te ves.

Amabilidad, compasión y brillo interior, esa es la máxima belleza. Si los jueces vieron eso en mí, entonces estoy feliz .

Busy Saturdays Belfast Telegraph Una publicación compartida de Kate Grant (@kategrantmodel) el 11 Jun, 2018 a las 2:07 PDT

Los jueces del certamen dijeron: "Kate era el espíritu y el alma de The Ultimate Beauty y representaba todo lo que representaba: belleza interna y externa. Ella es una estrella, es increíble y estamos muy orgullosos de tenerla como nuestra ganadora adolescente ".