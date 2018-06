Los niños migrantes podrían terminar en un sistema de crianza

Estados Unidos.- Los defensores de cuidado de crianza temporal dicen que el gobierno probablemente no podrá reunir a miles de niños separados de sus padres que cruzaron la frontera ilegalmente, y algunos terminarán en un sistema de cuidado de crianza estadounidense que está en contra de los latinos y otras minorías.

Con pocos trabajadores sociales de habla hispana, es un desafío localizar a los familiares de los niños que viven al sur de la frontera entre EE. UU. Y México, y otros parientes que viven en los Estados Unidos podrían temer dar un paso al reclamarlos por temor a ser detenidos o deportados ellos mismos.

Niños inmigrantes. Foto: EFE.

Muchas complicaciones han surgido para estas familias separadas desde que la administración Trump adoptó su política de "tolerancia cero" al ingresar ilegalmente al país. Hasta dos mil 300 niños fueron separados de sus padres migrantes desde el momento en que la administración adoptó la política de cero tolerancia hasta el 9 de junio, dijo el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

El tratamiento a largo plazo de ellos es una preocupación, dijeron los defensores.

"Debido a que son latinos y porque sus familiares viven, no en Europa, no en Asia, pero al sur de la frontera, van a ser discriminados", dijo Richard Villasana, fundador de Forever Homes for Foster Kids, que se concentra en localizar parientes de niños de crianza. "Eso es exactamente lo que les va a pasar a estos niños migrantes". ¿La probabilidad de que obtengan un mejor trato que nuestros niños latinos nacidos en los Estados Unidos? No va a suceder."

Los niños que se colocan con las familias se enfrentan a la posibilidad de perder su idioma y cultura, lo que, según los defensores, podría tener un efecto perjudicial sobre cómo se desarrollan.

Peter Schey, el abogado en una demanda que resultó en el acuerdo de 1997 con Flores, que generalmente prohíbe que los niños permanezcan en detención migratoria durante más de 20 días y ahora está siendo cuestionado por la administración Trump, dijo que le preocupaba que ya se hayan visto varios miles de niños. separados de sus padres "sin que la administración de Trump tenga procedimientos efectivos para reunir a los niños con sus padres, muchos de los cuales ya han sido deportados".

Niños inmigrantes. Foto: AP.

Las autoridades han dicho que están trabajando para reunir a las familias lo antes posible, pero que no han brindado respuestas claras sobre cómo sucederá. Los niños están ahora bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos, y pueden ser "retenidos en un refugio temporal o alojados por una familia apropiada".

El Departamento de Seguridad Nacional dijo en el año fiscal 2017, antes de que comenzara la política de cero tolerancia, que el 90 por ciento de sus hijos eran padres o parientes cercanos. Y el Servicio de Inmigración y Aduanas está trabajando en "dedicar una instalación como su principal centro de reunificación familiar y de deportación", dijo una hoja de información.

Sin embargo, muchos profesionales de bienestar infantil se preocupan de que estos niños "terminen en un sistema de bienestar infantil donde ya tenemos miles de niños en todo el país donde muchos de ellos están tratando de reunificarse" con sus padres y parientes, dijo María L. Quintanilla, fundadora y director ejecutivo del Latino Family Institute.

En 2016, más de 91 mil niños hispanos o latinos se encontraban en el sistema de cuidado de crianza en los Estados Unidos, según datos del gobierno. Los niños hispanos constituyeron un poco más de 1 en 5 - 21 por ciento - de todos los niños en hogares de guarda en septiembre de 2016, según los datos más recientes disponibles. Eso fue un aumento de 10 años antes, cuando los niños hispanos constituían el 19 por ciento de la población de cuidado de crianza.

Foto: AFP.

Más de 54 mil niños hispanos ingresaron a hogares de crianza en 2016, con más de 25 mil esperando ser adoptados al final del año fiscal. Más de 53 mil abandonaron el sistema de cuidado de crianza ese año porque se reunificaron con sus padres, adoptaron o entraron en la tutela con otra familia.

En comparación, había más de 191 mil niños blancos no hispanos en cuidado de crianza en el año fiscal 2016, con alrededor de 127 mil ingresando al sistema, 112 mil saliendo del sistema y 51 mil esperando ser adoptados al final del año fiscal.

En un documento de julio de 2017, la presidenta del departamento de economía de la Universidad Estatal de San Diego Catalina Amuedo-Dorantes y la profesora de la Universidad de Oxford Esther Arenas-Arroyo escribieron que el aumento en la aplicación de leyes migratorias entre 2001 y 2015 contribuyó a aumentar la 21 por ciento.

Villasana dijo que es raro que las agencias de cuidado de crianza hagan un esfuerzo adicional para encontrar familias que viven en México o América Latina para niños que ya están en el sistema de cuidado de crianza.

"Estos niños migrantes van a ser puestos en el mismo sistema discriminatorio que discrimina a un niño latino porque sus familiares están localizados al sur de la frontera", dijo Villasana. "Hay individuos que no pagarán por traer a alguien que hable español, entienda español, pueda leer en español y conozca el país y sepa cómo proceder en este asunto, y que descuelgue el teléfono y haga este trabajo".

Niños inmigrantes. Foto: AP.

Hay algunas personas que lo harán, pero "estamos hablando de las excepciones en lugar de la regla", agregó. "La regla principalmente para los Estados Unidos es que esos niños no van a ir a ninguna parte".

Aunque no hay cifras exactas sobre los trabajadores sociales bilingües y biculturales, AdoptUSKids, una organización nacional de adopción, dijo en un informe que las jurisdicciones "a menudo enfrentan el desafío de encontrar un amplio personal que hable español para responder de manera oportuna a las personas y familias que solo hablan español."

Si terminan en el sistema de cuidado de crianza, los trabajadores sociales se preocuparán por tratar de ubicarlos con sus familias, dado que saben que los niños acaban de llegar a los Estados Unidos con parientes o que se quedan con parientes que tal vez no quieran arriesgarse a ser deportados para reclamarlos, dijo Quintanilla.

"Sería muy, muy cauteloso sobre querer trabajar con un niño que sabemos que de hecho tiene una familia", dijo. "¿Por qué querríamos ubicar a ese niño con otra familia, una familia no relacionada, siendo el único delito la política de cero tolerancia del gobierno (evitar que los familiares reclamen a los niños)?"

Las preocupaciones culturales también entran en juego, ya que los niños pueden encontrarse en un entorno desconocido después de separarse de sus padres, posiblemente en hogares donde no se habla su lengua materna, dijo Quintanilla.

Foto: AP.

Según un estudio del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, las mujeres hispanas son significativamente menos propensas que las mujeres no hispanas o los hombres de cualquier raza o etnia a tener hijos adoptivos. Y según un estudio del Grupo Barna, el 73 por ciento de los padres adoptivos son adultos blancos no hispanos.