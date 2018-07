Niños rescatados se rapan y ordenan como monjes budistas

Mae Sai, Tailandia.- Los jóvenes compañeros de equipo de fútbol y su entrenador que fueron rescatados después de quedar atrapados en una cueva en el norte de Tailandia se afeitaron la cabeza el martes mientras se preparaban para ser ordenados como monjes y novicios budistas.

Once de los 12 niños y su entrenador rezaron a las reliquias antiguas y ofrecieron bebidas y postres en tazones dorados a los espíritus en un templo budista. El 12º miembro del equipo que quedó atrapado en la cueva no participó porque no es budista.

Foto: AP

Los muchachos, cuyas edades oscilan entre 11 y 16 años, serán ordenados para convertirse en novicios budistas en una ceremonia el miércoles, mientras que el entrenador de 25 años será ordenado como monje, dijo Parchon Pratsakul, el gobernador de la provincia de Chiang Rai.

La ceremonia de ordenación del miércoles tendrá lugar en otro templo en la cima de una montaña de Chiang Rai antes de que el grupo regrese a residir por más de una semana en el templo Wat Pha That Doi Wao, cerca de la frontera norte de Tailandia con Myanmar. Ese templo está cerca de las casas del grupo, lo que facilita la visita de amigos y parientes.

Este templo será donde residan después de la ordenación y espero que encuentren paz, fortaleza y sabiduría practicando las enseñanzas de Buda, dijo el abad interino del templo, Phra Khru Prayutjetiyanukarn.

Foto: AP

Tradicionalmente, se espera que los hombres budistas en Tailandia ingresen al monje, a menudo como novicios, en algún momento de sus vidas para mostrar gratitud, a menudo hacia sus padres por criarlos. Se cree que una vez que una persona es ordenada, gana mérito que también se extiende a sus padres.

"Se supone que las ordenaciones nos darán tranquilidad", dijo Sangiemjit Wongsukchan, la madre de Ekarat Wongsukchan, de 14 años, uno de los niños que quedó atrapado en la cueva. "Solo podemos hacer esto durante nueve días porque luego tendrá que volver a estudiar y prepararse para los exámenes. De vuelta a su vida normal".

Praphun Khomjoi, jefe de la oficina de budismo de Chiang Rai, dijo que los 12 que serán ordenados dedicarán su acto de ingreso de monarcas a un buzo voluntario y ex marino de la marina SEAL, Samarn Gunan, quien murió mientras buceaba durante una misión para suministrar el cueva con tanques de oxígeno esenciales para ayudar a los niños a escapar.

Foto: AP

Los 12 niños y su entrenador fueron liberados de un hospital el miércoles pasado, más de una semana después de que fueron rescatados de la cueva inundada. Se quedaron atrapados el 23 de junio y finalmente fueron encontrados por dos buzos británicos el 2 de julio. Fueron sacados de la cueva en una atrevida misión de rescate que finalizó el 10 de julio.

El gobernador de Chiang Rai, Parchon, dijo el domingo que las condiciones físicas y mentales de los niños estaban mejorando constantemente con solo complicaciones menores de salud. Dijo que un niño, que inicialmente informó que tenía erupciones, no parecía tener ninguna nueva.

Foto: AP

Decenas de residentes locales se unieron a las ceremonias del templo el martes por la mañana para mostrar su apoyo al grupo, cuyo rescate cautivó a los tailandeses y a personas de todo el mundo. Por la tarde, unas 200 personas se habían reunido en el templo mientras los monjes afeitaban la cabeza de los niños y su entrenador en preparación para la orden del miércoles.

"Estaba tan feliz de verlos vivos y pensé que sería bueno asistir a la ceremonia para mostrarles nuestro apoyo", dijo Apinya Winthachai, una monja budista local.