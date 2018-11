Un nuevo enfoque para poner fin al uso de niños soldados

Juba, Sudán del Sur.- Después de encontrarse cara a cara con niños "impredecibles" con armas de fuego hace casi 25 años, el ex comandante de la fallida misión de mantenimiento de la paz de la ONU durante el genocidio de Ruanda dedicó su vida a eliminar el uso de niños como armas. de guerra.

En una entrevista con The Associated Press en un Sudán del Sur devastado por la guerra civil, Romeo Dallaire, quien es ampliamente conocido por advertir a la ONU sobre la masacre de Ruanda en 1994, dijo que el enfoque actual para combatir el reclutamiento de niños soldados no es "suficiente". Debe ser parte de la solución, dijo.

Mis experiencias personales de tener que negociar con, tener que enfrentar a niños con armas ... pueden no haber sido la forma correcta de hacerlo, dijo Dallaire.

Un niño soldado se sienta en el suelo en una ceremonia de liberación. Foto AP/Sam Mednick

Su visita marcó el lanzamiento de un programa de tres años por la Iniciativa de Soldados Infantiles Romeo Dallaire, con sede en Canadá. El proyecto de $ 2.2 millones financiado por Global Affairs Canadá pretende trabajar con al menos 1.200 soldados, policías y personal de prisiones de Sudán del Sur. La primera ronda de entrenamiento incluirá 50 oficiales superiores del ejército.

Con 19,000 niños asociados con grupos armados, Sudán del Sur tiene una de las tasas más altas de niños soldados en el mundo, según la U.N.

De acuerdo con un informe de la U.N. publicado en septiembre, casi 6.000 niños soldados fueron reclutados por el gobierno y las fuerzas de oposición en los últimos cuatro años de lucha.

"Las cifras son inaceptablemente altas", dijo Virginia Gamba, la nueva jefe de Estados Unidos para niños y conflictos armados, durante una visita reciente.

ex niños soldados asisten a una ceremonia de liberación donde depositan sus armas y se cambian de ropa para volver a la "vida normal". Foto: AP/Sam Mednick, File

Sudán del Sur lidera el mundo con el mayor número de niños soldados liberados, pero los rápidos índices de reclutamiento están frenando el progreso. Según los Estados Unidos, en los últimos dos años, UNICEF facilitó la liberación de más de 900 niños soldados y más de 1,650 niños fueron reclutados por grupos armados durante aproximadamente el mismo período.

"Las familias de estos niños eran pobres cuando se fueron y siguen siendo pobres cuando regresan, por lo que los niños regresan al ejército una vez liberados", dijo a la AP William Deng Deng, presidente de la comisión nacional de desarme, desmovilización y reintegración de Sudán del Sur. Si bien no es una política del gobierno reclutar niños, Deng dijo que sucede porque los jóvenes socializan con grupos armados en sus comunidades.

En un intento por romper este ciclo, la iniciativa Dallaire tiene en cuenta las realidades que enfrentan tanto los soldados como los niños en conflicto. Al proporcionar orientación a los soldados sobre cómo interactuar con los niños en escenarios específicos, la capacitación se centra en el cambio de comportamiento, dijo Shelly Whitman, directora ejecutiva.

No vamos a hacer el señalamiento con el dedo. Venimos a decir: ¿Cómo podemos ayudar a cambiar eso?, Dijo Whitman.

Un experto dijo que si bien persuadir a los grupos armados para que no recluten niños es un paso importante, el problema solo se puede abordar como parte de una estrategia de protección más amplia.

“Ese es el error que los gobiernos donantes internacionales continúan cometiendo, al creer que los desafíos complejos del desarrollo, como los fenómenos de los niños soldados, pueden abordarse con intervenciones únicas e innovaciones en un corto ciclo de financiamiento. No puede ", dijo Samantha Nutt, fundadora de War Child USA, una organización que apoya a niños y familias en zonas de guerra.

La iniciativa Dallaire se produce durante el último frágil intento de paz de Sudán del Sur, con el líder opositor Riek Machar una vez más para servir como diputado del Presidente Salva Kiir en su tercer intento de trabajar juntos desde que el país se independizó en 2011.

Dallaire dijo que espera que su iniciativa, que ya opera en varios países y planea lanzar en Nigeria, Sudán y Congo, promueva los esfuerzos de paz. Dijo que cualquier fuerza en Sudán del Sur que incluso considere trabajar con niños soldados debería ver a los niños como una "responsabilidad por su participación en el proceso de paz".