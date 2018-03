La Asociación Nacional del Rifle donó 7.3mdd a escuelas en EU

Estados Unidos.- La National Rifle Association ha otorgado más de 7 millones de dólares en subvenciones a cientos de escuelas estadounidenses en los últimos años, según un análisis de Associated Press, pero pocos han mostrado indicios de que seguirán el ejemplo de las empresas que están cortando lazos con el grupo después de la masacre del mes pasado en una escuela secundaria de Florida.

Se cree que el distrito escolar del condado de Broward en Florida es el primero en dejar de aceptar dinero de la NRA después de que un hombre armado matara a 17 personas en una de sus escuelas el 14 de febrero. El adolescente acusado en el tiroteo fue un equipo de rifles escolares que recibió fondos de la NRA.

Las Escuelas Públicas de Denver siguieron el jueves, diciendo que rechazará varias subvenciones de la NRA que se otorgarán este año. Pero los funcionarios en muchos otros distritos dicen que no tienen planes de retroceder.

El análisis AP de los registros de impuestos públicos de la Fundación NRA revela que alrededor de 500 escuelas recibieron más de 7.3 millones de dólares entre 2010 y 2016, principalmente a través de subsidios competitivos destinados a promover los deportes de tiro. Las subvenciones se destinaron a una amplia gama de programas escolares, incluidos el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva Junior, equipos de fusileros, cursos de seguridad de caza y clubes de agricultura.

"Todo lo que pienso de la NRA, están proporcionando servicios educativos legítimos", dijo Billy Townsend, un miembro de la junta escolar en el distrito del condado de Polk en Florida, cuyos programas JROTC recibieron 33 mil dólares, principalmente para comprar rifles de aire comprimido.

Si la NRA quisiera proporcionar rifles de aire para nuestra gente ROTC en el futuro, no tendría ningún problema con eso.

Los subsidios otorgados a las escuelas son solo una pequeña parte de los 61 millones de dólares que la Fundación NRA ha otorgado a una variedad de grupos locales desde 2010. Pero ha crecido rápidamente, casi cuadruplicando desde 2010 hasta 2014 en lo que algunos oponentes dicen que es un poco velado intentar reclutar a la próxima generación de miembros de la NRA.

La Fundación NRA no devolvió las llamadas en busca de comentarios.

Broward anunció el martes que ya no aceptaría las subvenciones de NRA, después de más de una docena de grandes negocios que se han separado del grupo en las últimas semanas. Empresas como Delta Air Lines, MetLife Insurance y Hertz Car Agency han dicho que ya no ofrecerán descuentos a los miembros de NRA.

Los informes anuales del grupo a favor de las armas dicen que su programa de subsidios se inició en 1992 y recauda dinero a través de los capítulos locales de Friends of NRA. Dice que la mitad de los ingresos de los recaudadores de fondos locales se destinan a subvenciones locales y la otra mitad a la organización nacional. Los registros impositivos muestran aproximadamente 19 millones en subvenciones destinadas a la sede central del grupo en Virginia en 2015 y en 2016.

Además de las escuelas, otros destinatarios típicos incluyen grupos 4-H, que han recibido 12.2 millones desde 2010, tropas y consejos de Boy Scout, que recibieron 4 millones, y clubes de armas privados. En general, aproximadamente la mitad de las subvenciones se destinan a programas dirigidos a los jóvenes.

Casi la mitad de los 773 subsidios otorgados a las escuelas se destinaron a programas JROTC, que les dan a los estudiantes un currículum militar básico y ofrecen una variedad de pequeños clubes competitivos, como el equipo de fusileros de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas High School de Broward. Pero los líderes de JROTC dicen que pocos estudiantes finalmente se alistan en el ejército, y el objetivo principal es enseñar a los estudiantes habilidades como disciplina y liderazgo.

"La seguridad que estamos enseñando, la buena ciudadanía que estamos enseñando aquí, esas son las cosas de las que no se habla", dijo Gunnery Sgt. Jim Flores, instructor de JROTC en Cibola High School en Albuquerque, Nuevo México.

La mayoría de la gente sale de aquí, hombres y mujeres jóvenes y fabulosos, respetuosos de la autoridad, cosas de esa naturaleza. No tanto pequeños soldados de hojalata.

En algunas partes del país, los clubes de tiro dibujan el mismo tipo de seguidores que cualquier deporte escolar. Bill Nolte, superintendente del distrito del condado de Haywood en Carolina del Norte, dice que todavía aparece en los torneos del club de deportistas de la escuela a pesar de que su hijo se graduó. A partir del sexto grado, los estudiantes pueden unirse a los clubes para competir en eventos de tiro, tiro con arco y orientación. Para muchas familias, dijo Nolte, es como cualquier otro evento deportivo de fin de semana.

"Tomas tu silla de jardín y tu café en un termo, y haces mucho como si estuvieras yendo a un fútbol juvenil o un evento de básquetbol o béisbol de viaje", dijo Nolte, y agregó que las subvenciones de la NRA han ayudado a comprar armas de fuego y municiones y cubrir otros costos que de otro modo recaerían en los padres.

Los distritos que contabilizaron las sumas más grandes de dinero de NRA normalmente lo usaron para los programas de JROTC, incluidos 126 mil dólares otorgados a las escuelas de Albuquerque, 126 mil al condado de Broward y 125 mil a Anchorage, Alaska. El más premiado en un distrito fue de 230 mil, otorgado a las escuelas de Roseville cerca de Sacramento, California, que dicen que gran parte de los fondos se destinaron a municiones y equipo para los equipos de captura de trampas.

Las subvenciones a menudo se proporcionan como equipo en lugar de dinero en efectivo, y las escuelas reciben rifles, municiones, equipo de seguridad y actualizaciones de los campos de tiro. A nivel nacional, alrededor de 1.3 millones de dólares se proporcionaron en efectivo, mientras que 6 millones se proporcionaron a través de equipos, capacitación y otros costos.

Ron Severson, superintendente del Distrito Escolar Secundario Conjunto Roseville, dice que ningún padre ha expresado su preocupación sobre el financiamiento, pero los administradores pueden reconsiderarlo a raíz del tiroteo en Florida.

Los miembros de la junta escolar en algunos distritos dijeron que no sabían sobre las subvenciones. Donna Corbett, demócrata de la junta escolar de la Corporación Escolar del Condado de New Albany-Floyd, en el sur de Indiana, dijo que nunca supo de los $ 65,000 que se destinaron a un programa JROTC en una de las escuelas secundarias. Corbett dijo que planea plantear el problema con su junta, pero que se siente en conflicto al respecto.

No soy un gran fan de NRA, pero también me doy cuenta de que ROTC es un buen programa. No estoy seguro de estar dispuesto a hacerlo en detrimento de los niños y sus programas.