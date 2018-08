Destruye varias casas con excavadora por no recibir su sueldo

Una hilera de casas nuevas de 2.5 millones de euros yace en ruinas, supuestamente arruinadas por un constructor con un resentimiento de pago. Se dice que el hombre, de 31 años, se rió y se tomó fotos mientras demolía cinco bungalows vacíos con dos excavadoras.

Cuando los residentes lo confrontaron temiendo que sus casas fueran las siguientes, supuestamente dijo que apuntaba solo a aquellos en los que trabajaba y se le debía dinero. Algunas de las casas, a semanas de estar ocupadas, ahora pueden necesitar derribarlas.

Parece que se produjo un terremoto o una bomba. "Se estaba riendo y tomando fotos del daño. Cuando la policía llegó, les dijo que no le pagaban y que por eso lo hizo. Él estaba totalmente tranquilo, dijo Elaine Francois, de 61 años, quien llamó a la policía.

El vecino y ex constructor William Griffiths, de 67 años, quien desafió su alboroto de la tarde, dijo: "Dijo que no era peligroso, pero que no le habían pagado. "Salió de la excavadora y pensé: 'Genial, ha parado'.

Foto_: AFP

Pero él regresó para continuar. Él parecía feliz. "Cuando la policía se lo llevó con esposas, no causó problemas". Patricia King, de 60 años, dijo: "Ha destruido las vidas de las personas que iban a mudarse".

La policía de Hertfordshire dijo hoy que acusaron a Daniel Neagu, de 30 años, de Harrow, de causar daños criminales. Se espera que comparezca ante el tribunal esta mañana.

Foto: AP

Brickie Jeffrey Keys, de 53 años, que trabajó en algunas de las casas en Buntingford, Herts, fue a ver el daño. Se enfureció: "Estábamos destinados a regresar el lunes, pero ahora no sabemos lo que estamos haciendo para el trabajo. Estoy enojado."

Los precios de las casas comenzaron desde 435,000 euros. La factura de reparación del lote podría superar las 500,000 euros.