Aseguran más de mil kilos de droga y 235 inmigrantes en Arizona

Tucson (EFE).- Un operativo entre la Patrulla Fronteriza y agencias policiacas en el sur de Arizona, nombrada "Western Eagle" (Águila del oeste), logró incautarse 2.700 libras (unos 1.224 kilos) de narcóticos y el arresto de 235 inmigrantes indocumentados y traficantes de drogas, se informó hoy.

El operativo comenzó el pasado 1 de octubre, al inicio del año fiscal 2018, según detalló la Patrulla Fronteriza Sector Tucson mediante un comunicado de prensa.

La operación tiene el objetivo principal de establecer una alianza entre la Patrulla Fronteriza y agencias locales para combatir las amenazas de grupos transnacionales que operan en el corredor Arizona-México.

Como parte de esta cooperación, pilotos de la Oficina del Alguacil del Condado Pinal (PCSO) trabajaron con agentes de la Patrulla Fronteriza Sector Tucson sobrevolando las zonas más apartadas del desierto de Arizona.

Las tripulaciones notificaron a las unidades terrestres sobre la presencia de grupos de indocumentados o traficantes de drogas.

Siempre he creído que no podemos tener éxito y proteger a nuestras comunidades (...) si no establecemos cooperaciones, y esto no puede ser más importante que cuando se trata de la seguridad nacional, expresó Mark Lamb, alguacil del Condado Pinal en el mismo comunicado.