Cortan las orejas en brutal asalto a padre de 4 hijos y lo deja en coma

Sajed Choudry, de 42 años, se debate entre la vida y la muerte en coma luego de un brutal asalto contra él y su hijo. En el ataque le cortaron las orejas.

La impactante foto del padre de cuatro hijos donde yace dormido en la camilla de un hospital se ha vuelto viral.

Sajed también fue herido en el pulmón derecho y sufrió una hemorragia en el cerebro luego de perder bastante sangre. Los hechos ocurrieron afuera de su casa en Lancashire en Inglaterra.

Cuando su esposa y su otra hija los encontraron en la calle tirados llamaron de inmediato a una ambulancia. Tres hombres y un menor de edad fueron detenidos y acusados de intento de asesinato.

Al llegar al hospital fue sometido a una operación de 14 horas para volover a unirle las orejas, utilizando un injerto de piel de sus piernas, según The Sun.

Mariya Choudry, de 22 años, hija de la víctima dijo que está en “shock” por el brutal ataque, ya que su padre lucha por su vida en el hospital conectado a una máquina para poder respirar, en coma.

"Me siento totalmente adormecida en este momento. No puedo describir cómo me siento.