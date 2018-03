Papa se arrodilla ante los presos

Roma.- El papa Francisco dijo hoy, durante su visita a la prisión romana "Regina Coeli", que una pena debe estar abierta a la reinserción, por lo que la condena a muerte "no es ni humana ni cristiana".

"Cada pena debe estar abierta al horizonte de la esperanza. Por esto no es humana ni cristiana la pena de muerte. Cada pena debe ser abierta a la esperanza, a la reinserción", señaló el papa Francisco ante los presos y funcionarios al término de su visita a la cárcel, donde ofició la misa de Jueves Santo.

No hay ninguna pena justa sin que se abra a la esperanza. Una pena que no conlleve esperanza no es cristiana, ¡no es humana!, exclamó Francisco.