Dolor y lágrimas: 16 nietos lloran la muerte de sus abuelitos

Chicago.- El naufragio de un barco con turistas en un lago del estado de Misuri, en Estados Unidos, dejó 17 muertos, entre ellos, la familia completa de Tia Coleman, quien perdió a sus hijos, su esposo y sus suegros.

La embarcación llevaba 31 personas a bordo, según detalló durante una rueda de prensa el sheriff del condado de Stone, Doug Rader.

Siete personas fueron hospitalizadas a raíz del accidente, ocurrido el jueves en el lago de Table Rock, en momentos en que el Medio Oeste se vio afectado por violentas tormentas.

16 nietos lloran la pérdida de sus abuelos

Ademas de la familia, una pareja de ancianos que celebrara su aniversario de bodas perdieron la vida en el hundimiento del bote.

De acuerdo con People, se trata de Janice Bright, de 63 años, y su esposo William Bright, de 65, quienes festejaban un año más de casados.

Habían cumplido 45 primaveras juntos pero nunca imaginaron que ese sería el último día que se tendrían el uno al otro.

La hermana del fallecido, Karen Abott, se enteró de la trágica noticia cuando escuchó hablar a su jefe sobre eso.

"Me derrumbé cuando no pude comunicarme con ellos por medio del teléfono celular", dijo la mujer a The Kansas City Star.