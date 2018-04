La historia de amor de una pareja tras la masacre en Las Vegas

Como lo fue para muchos estadounidenses, el 1 de octubre de 2017 fue una fecha aleccionadora para Mykenzie Lane y su novio, Brandon Helmick.

Estaban escuchando a Jason Aldean en el festival de música de la Ruta 91 Harvest en Las Vegas cuando un pistolero, más tarde identificado como Stephen Paddock, abrió fuego, matando a 58 personas e hiriendo a otras cientos.

El viernes, sin embargo, los dos pudieron celebrar una ocasión más feliz: su compromiso. Helmick, 21, le propuso matrimonio a Lane, 22, la semana pasada.

Si bien un compromiso es un hito especial para cualquier pareja, tiene un significado más profundo para los nativos de California: Helmick protegió a Lane durante el tiroteo.

Helmick, un jugador de béisbol en Saddleback College, arrojó su cuerpo sobre Lane después de que estalló la primera ronda de disparos rápidos.

Luego, los dos corrieron hacia las unidades de almacenamiento cercanas para refugiarse. Pero momentos después, le dispararon a Lane.

Una de las balas del pistolero golpeó el costado de su tobillo izquierdo, viajando a través de la parte delantera de su espinilla y luego saliendo a través de su bota de vaquero.

Desde ese punto, dijo que teníamos que encontrar la manera de llegar al hospital. Traté de caminar pero no pude, así que me tiró sobre su espalda y me llevó hasta que encontramos una ambulancia , dijo.