Pareja descubren que lazos muy fuertes de sangre los unen

Miami.- Si bien es cierto, cuando decides unirte a una persona por amor, esperas que sea para toda la vida. Sin embargo esta pareja vivió la incertidumbre de ver que su amor podría derrumbarse, el "vivieron felices para siempre”, solo quedaría en una frases, pues a los meses de casados, descubrieron una terrible verdad, ellos eran abuelo y nieta.

Los enamorados esposos, que actualmente viven en Miami, Florida, se conoció a través de un portal de citas y tras descubrir que son abuelo y nieta, decidieron continuar con su relación y están decididos a hacer funcionar su unión.

El abuelo de 68 años, ya había tenido dos matrimonio fallidos, sin embargo, después de ganarse la lotería, empezó asentirse solo, ya que tu anterior familia solo lo buscaba para pedirle dinero, informó el hombre a Florida Sun Post; así que decidió conocer a alguien más y se inscribió en una página de citas dedicada a hombres mayores.

“Tenían un sitio con perfiles de jóvenes atractivas. Sentí algo extraño cuando vi sus fotos. Fue como una sensación de deja vu, pero al mismo tiempo no podía identificar por qué se veía tan familia”, afirmó el hombre.

Sin embargo, tiempo después sabría el por qué le parecía tan familiar la imagen de la joven, a la que decidió conocer, tener una relación, y luego casarse con ella. Contó que desde que se conocieron se llevaron bien, pese a que ella tenía 24 años de edad.

Él contó que se casó dos veces antes, pero en cuanto se divorció de la primera mujer no supo más de ella ni de sus hijos y la segunda esposa e hijos solo lo buscaban para pedirle dinero.

La actual esposa, contó que había quedado embarazada en la secundaria, así que su padre la había expulsado de casa, por lo que se mudó de ciudad y empezó a trabajar como bailarina exótica para poder mantener a su bebé.

“En un momento ella mencionó que su familia vivía en Montgomery, pero que no había estado en contacto con ellos por varios años debido a una disputa. Dijo que había loqueado un poco en la secundaria y que había terminado embarazada, que su padre, que luego supe que es mi hijo mayor de mi primer matrimonio, la echó de casa”.

No estoy orgullosa de haber trabajado allí, pero hice lo que tenía que hacer para criar a mi hijo como una mamá soltera, contó la joven al Florida Sun Post.

La sorpresa vino, cuando después de tres meses de matrimonio se pusieron a hojear un álbum de fotos y entonces se llevaron una gran sorpresa.

Cuando vi la foto de mi papá en ese álbum de fotos, sentí una enorme molestia, dijo al diario.

Luego de su desconcierto y ya más calmados, tomaron la decisión de continuar con la relación.

“Si no nos hubiésemos enterado, habríamos vivido juntos, y el estar emparentados no cambia esto (…) Ya he tenido dos matrimonios fallidos y estoy decidido a no tener un tercero”, afirmó el hombre.

La joven tampoco piensa finalizar la unión, y detalla que su enlace “es tan fuerte que algo como esto no es suficiente” para hacer que se rindan.