Revelan el estremecedor relato de Nikolas Cruz, tirador de Florida

Miami.- Las autoridades difundirán hoy imágenes del interrogatorio al que fue sometido Nikolas Cruz, autor confeso de la matanza de 17 personas en la escuela secundaria de Parkland (Florida), quien dijo a quien le interrogó que desde niño escuchó una voz "diabólica" dentro de su cabeza.



"Quemar, matar y destruir", fueron algunas de las órdenes que recibió de la "voz", según el documento de 216 páginas con la transcripción de la mayor parte del interrogatorio al que fue sometido Cruz tras su captura el mismo día del tiroteo que le costó la vida a 17 personas, el 14 de febrero de 2018.

Nikolas Cruz, autor del tiroteo de Parklan.

Según los medios locales, la transcripción fue difundida ayer por la Fiscalía del condado de Broward y para hoy está previsto que sean divulgadas las imágenes tomadas por las cámaras durante el interrogatorio.



La transcripción, que comprende 30 páginas cuyo contenido está totalmente oculto y otras 50 con tachaduras, contienen las preguntas del detective y las respuestas de Cruz, un exalumno de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland que había sido expulsado por faltas disciplinarias meses antes del tiroteo.



El joven que irrumpió el día de San Valentín con un fusil de asalto AR-15 en su antigua escuela tenía un largo historial de problemas y conflictos.



Según le dijo al detective de la oficina del alguacil del condado de Broward que lo interrogó durante horas, John Curcio, Cruz empezó a escuchar voces diabólicas cuando era pequeño y su padre adoptivo murió.



Las voces se hicieron más frecuentes desde que falleció su madre adoptiva en noviembre de 2017.

La única persona a la que contó que escuchaba la voz de un joven de su edad dentro de su cabeza fue a su hermano, Zachary, también adoptado por la familia Cruz.



Esa voz lo conminaba a "quemar, matar y destruir" y en una ocasión le dijo que comprara armas para causar daño a la gente, dijo Cruz en la sala de interrogatorios, donde permaneció un total de once horas, según el diario Sun Sentinel de Fort Lauderdale.



El interrogatorio como tal duró más de seis horas y media, con interrupciones, y el resto del tiempo Cruz estuvo solo en la sala, salvo un momento en el que le dejaron ver a su hermano antes de ser encarcelado el día 15.



La parte que no se ha difundido corresponde al relato de Cruz sobre el tiroteo.

El joven, que está en prisión y será juzgado por 17 asesinatos premeditados, confesó ser el autor de la matanza y dijo haber tratado unas semanas antes de disparar contra la gente en un parque, pero no llegó a hacerlo.



El arma con el que segó la vida de estudiantes y profesores de la escuela la compró legalmente para "sentirse seguro", según le dijo a Curcio. En su vida afirmó haberse gastado unos 4.000 dólares en armas y municiones