Partidarios de inmigrantes exigen reunificaciones familiares

Los Ángeles.- Diecisiete estados, incluyendo Nueva York y California, demandaron el martes a la administración Trump para obligarlo a reunir a los miles de niños inmigrantes y padres separados en la frontera, como la presión legal y política sobre la Casa Blanca para reconectarse familias escaladas más rápidamente.

"La práctica de la administración de separar familias es cruel, simple", dijo el fiscal general de Nueva Jersey, Gurbir Grewal, en un comunicado. "Todos los días, parece que la administración está emitiendo nuevas políticas contradictorias y confiando en justificaciones nuevas y contradictorias. Pero no podemos olvidar: las vidas de personas reales están en juego".

Foto: AP.

Los estados, todos dirigidos por fiscales generales demócratas, se unieron a Washington, DC, para entablar la demanda en una corte federal en Seattle, argumentando que se ven obligados a asumir mayores costos de bienestar infantil, educación y servicios sociales.

Por separado, los activistas de los derechos de inmigración pidieron a un juez federal en Los Ángeles que ordenara que los padres sean liberados y se reúnan de inmediato con sus hijos.

El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentario sobre la demanda multiestatal. No tenía ningún comentario sobre la presentación de Los Ángeles.

En un discurso ante la conservadora Criminal Justice Legal Foundation en Los Angeles, el Fiscal General Jeff Sessions defendió al gobierno por tomar una postura dura sobre la inmigración ilegal y dijo que los votantes eligieron al presidente para hacer justamente eso.

"Esta es la era de Trump", dijo. "Estamos haciendo cumplir nuestras leyes nuevamente. Sabemos de qué lado estamos, al igual que este grupo, y estamos del lado de la policía, y estamos del lado de la seguridad pública del pueblo estadounidense".

Más de dos mil niños han sido separados de sus padres en las últimas semanas y colocados en albergues contratados por el gobierno, a cientos de kilómetros de distancia, en algunos casos, bajo una política ahora abandonada hacia familias capturadas ilegalmente al ingresar a los EE. UU.

Foto: AP.

En medio de una protesta internacional, el presidente Donald Trump emitió la semana pasada una orden ejecutiva para detener la separación de las familias y dijo que los padres y los niños en su lugar serán detenidos juntos.

Pero pocas familias valiosas se han reunido, y la administración Trump ha revelado casi nada sobre cómo se llevará a cabo el proceso o cuánto tiempo llevará.

Juan Sánchez, director ejecutivo de los refugios más grandes del país para niños migrantes, dijo que teme que la falta de urgencia del gobierno de los EE. UU. Podría significar que llevará meses reunir a las familias.

Sánchez, de la organización sin fines de lucro Southwest Key Programs, dijo en una entrevista con The Associated Press que el gobierno no tiene un proceso para acelerar el regreso de los niños a sus padres.

"Podría llevar días", dijo. "O podría tomar un mes, dos meses, seis o incluso nueve. Simplemente no lo sé".

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, dijo al Congreso el martes que su departamento todavía tiene la custodia de dos mil 47 niños inmigrantes separados de sus padres en la frontera. Eso es solo seis niños menos que el número de personas bajo custodia del HHS hasta el miércoles pasado.

Foto: AP.

Los senadores demócratas dijeron que eso no fue un progreso suficiente.

"HHS, Homeland Security y el Departamento de Justicia parecen estar haciendo mucho más para aumentar el desorden y desviar la culpa de lo que están haciendo para decirles a los padres dónde están sus hijos", dijo el senador de Oregón Ron Wyden.

Al ser interrogado, Azar se rehusó a ser detenido sobre cuánto tiempo le tomará reunir a las familias. Dijo que su departamento hace una investigación exhaustiva de los padres para asegurarse de que no sean traficantes disfrazados de padres.

Decenas de miles de migrantes centroamericanos que viajan con niños, así como también niños que viajan solos, son capturados en la frontera con México cada año. Muchos huyen de la violencia de pandillas en sus países de origen.

En un centro de detención de Texas, los defensores de los inmigrantes se quejaron de que los padres se han ocupado de las señales o no han recibido respuestas de un número 1-800 proporcionado por las autoridades federales para obtener información sobre sus hijos.

Los abogados han hablado con unos 200 inmigrantes en el centro de detención de Port Isabel, cerca de Los Fresnos, Texas, desde la semana pasada, y solo unos pocos sabían dónde estaban detenidos sus niños, dijo Simon Sandoval-Moshenberg del Legal Aid Justice Center en Virginia.

Foto: AFP.

"El gobierno de los EE. UU. Nunca tuvo ningún plan para reunir a estas familias que estaban separadas", dijo Sandoval-Moshenberg, y ahora está "luchando por deshacer esta terrible cosa que han hecho".

Un mensaje dejado para HHS, que ejecuta la línea directa, no fue devuelto inmediatamente.

Muchos niños en albergues en el sur de Texas no han tenido contacto con sus padres, aunque algunos han informado que se les permitió hablar con ellos en los últimos días, dijo Meghan Johnson Pérez, directora del Proyecto de representación de asilo pro bono del proyecto para niños del sur de Texas. proporciona servicios legales gratuitos a menores.

"Las cosas podrían estar cambiando ahora. Las agencias están tratando de coordinar mejor ", dijo. "Pero los niños que hemos estado viendo no han estado en contacto con los padres. No saben dónde está el padre. Ellos solo están angustiados. Su necesidad urgente es simplemente tratar de descubrir, '¿Dónde está mi padre?'"

Desde que pidieron el fin de las separaciones, los funcionarios de la administración han estado buscando espacio de detención para los inmigrantes, con el Pentágono elaborando planes para albergar hasta 20 mil en bases militares estadounidenses.

Al mismo tiempo, la administración ha pedido a los tribunales que dejen a las familias detenidas durante un período prolongado mientras se resuelven sus casos de inmigración. Según un acuerdo judicial de 1997, los niños deben ser liberados de la detención lo más rápido posible, lo que generalmente se ha interpretado en el plazo de 20 días.

Foto: AP.

Indignados por las separaciones familiares, los partidarios de los inmigrantes han liderado protestas en días recientes en estados como Florida y Texas.

El martes, la policía arrestó a 25 manifestantes en una concentración antes del discurso de Sessions.

Fuera de la oficina del fiscal de Estados Unidos, los manifestantes portaban carteles que decían: "¡Liberen a los niños!" Y "Dejen de enjaular a las familias". Los miembros del clero bloquearon la calle formando una cadena humana. Fueron esposados por la policía y llevados.