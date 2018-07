Tiene a su bebé en pleno vuelo y lo nombra como la aerolínea

Rusia.-Uno de los partos más insólitos de los que se tenga memoria sucedió como se relata, a bordo de un avión a más de 12 mil metros, mientras la madre viajaba desde Kirguistán para llegar a Ekaterimburgo en Rusia.

Los dolores del parto comenzaron a ocurrir enseguida, en tanto la mujer clamaba por ayuda a la azafata Tatiana Yúrieva, quien narró las reacciones de muchos de los pasajeros durante la emergencia.

La asistente del viaje pidió el apoyo a sus compañeros para que se llevasen a la mujer a la zona de primera clase del avión.

“Fue el debut para la tripulación, incluidos los pilotos, aunque mis compañeros de trabajo llevan años volando”, relató la aeromoza a los medios locales que reportaron la noticia.

Por tener más experiencia me ocupé yo de ayudar al parto, pero toda la tripulación me asistió, por no hablar de los pasajeros que me prestaron su ayuda, dijo Tatiana.