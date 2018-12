"Pasé 14 días con mi bebé muerta. Incluso la llevé a pasear en carriola"

“Tan pronto como conocí a mi hija, Jess, sentí una oleada instantánea de amor. No quería dejarla ir. La abracé y sentí su piel junto a la mía. Fue realmente pacífico. Excepto por una cosa, ella estaba muerta.” Emma sufrió lo que ninguna madre nunca quisiera que le sucediera; perdió a su bebé recién nacida.

Sin embargo, la joven madre de 27 años de edad, pudo cuidar a su hijita aun después de la muerte como una madre cuida a su bebé recién nacida, durante 14 días no se separó ni un segundo de ella, la vistió, le cantó las rimas, se frotó la loción en la piel, incluso la llevó a pasear en carriola.

Emma, sufrió un desprendimiento placentario inexplicable a las 29 semanas, por lo que fue necesario practicar una cesárea urgente. La pequeña Jessica murió trágicamente, pero su hermana gemela Bella sobrevivió.

La valiente mujer quien también es madre de Jack, de cinco años, de Mikey, de cuatro y de Nicole, de dos años, comparte al The Sun y al resto del mundo su conmovedora historia:

“Me supervisaron mucho durante mi embarazo, ya que tanto Jack como Mikey llegaron prematuramente. Apenas dos semanas antes de que Jess muriera, un escáner confirmó que los gemelos estaban sanos.

Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay

Al nacer Jess, pesaba un poco menos de 1 kilogramo, nació primero en 18 minutos después de una cesárea de emergencia, seguida poco después por su hermana quién pesó un poco más que Jess. Ambas niñas necesitaban reanimación a su llegada.

Bella fue salvada y llevada directamente a cuidados intensivos neonatales, pero no había esperanza para Jess. A pesar de los mejores esfuerzos de todos, ella había muerto en mi vientre. Nadie tenía la culpa, solo era mala suerte.

No me di cuenta al principio, ya que estaba confundido como resultado del nacimiento y aturdido por la anestesia local. Pero aún así nunca olvidaré que mi esposo me contó las buenas y las malas noticias.

Que teníamos una hija y otra que había muerto.

Sentí una oleada de conmoción y enfermedad, pero luego, cuando la pusieron en mis brazos, una ola de paz. E instantáneo, inmediato, amor.

Imagen ilustrativa. Foto: Especial

Sabía que Bella sobreviviría y tendría toda la vida para cuidarla. Así que centré todo mi amor y atención en mi pequeño Jess.

Durante 12 horas en la suite de parto, Paul y yo nos sentamos con nuestra querida y perfecta chica, observando cada centímetro de ella.

Luego sus labios empezaron a oscurecerse y se pusieron azules, así que los médicos me contaron sobre una cosa llamada Cuddle Cot, una cuna refrigerada, donde los bebés que nacen muertos pueden mantenerse frescos.

La llevaron a la cuna en una habitación privada, lejos de los gritos de otros recién nacidos, y gradualmente sus mejillas volvieron a un color rosado.

Fue maravilloso verla como debería haber sido si las cosas hubieran sido diferentes.

Imagen ilustrativa. Foto: EFE

Los otros niños vinieron a verla. Les explicamos que ella había muerto y les preguntamos al personal qué deberíamos decirles acerca de que ella todavía está allí, pero en silencio.

Dijeron que les dejaran lidiar con eso a su manera. Así que los niños jugaron con Jess, charlando con ella como si estuviera viva.

Los más pequeños empujaron juguetes en el suelo y le acariciaron las mejillas, mientras que Jack, que entendió lo que significaba estar muerto, era más amable. "Ella está en el cielo", me dijo y significó mucho.

Él no sabe cuánto me ayudó su apoyo infantil durante esas dos semanas e incluso ahora.

El día después de su muerte, llevamos a Jess en una canasta de lana blanca para ver a su hermana.

Dejándola con cuidado junto a Bella en su incubadora, me sentí completa. Había soñado con ese momento durante siete meses.

A pesar de que Jess estaba muerta, ella seguía siendo mi bebé y aún la hermana de Bella. No eran idénticos, pero no importaba, tenían un vínculo inquebrantable que ni siquiera podía eliminarse en la muerte.

En esa etapa, no podía abrazarlos a ambos ya que Bella era una maraña de cables, alimentándola y ayudando a su respiración. Pero, sorprendentemente, mientras su gemelo estaba junto a ella, el ritmo cardíaco débil de Bella se disparó.

Era como si supiera que su hermana estaba allí, instándola a seguir.

El hospital tenía un fotógrafo profesional de duelo y tomaron fotos de nuestras chicas juntas, acurrucadas de cerca.

Imagen ilustrativa. Foto: Especial

Durante las siguientes dos semanas pasamos cada momento de vigilia con Jess, conociéndola lo mejor que pudimos. Dormí en una sala, recuperándome del trauma del nacimiento, pero tan pronto como estuviera despierto, correría hacia mi niña.

Con cuidado, me vestía y la lavaba, besaba su pequeño cuerpo, olfateaba su suave cabeza y la llevaba a pasear en el cochecito alrededor del hospital y afuera en los terrenos del hospital.

Me preocupaba que la gente pudiera asomar la cabeza en el cochecito para echarle un vistazo y preguntarme qué les diría si lo hicieran, pero nadie lo hizo y fue agradable caminar con ella y sentirse normal.

Le cantaríamos rimas infantiles como Old McDonald y Twinkle Twinkle Little Star, y le susurraríamos cuánto la queríamos en su oído.

Los médicos hicieron todo lo posible, pero no pudieron salva a Jess. Imagen ilustrativa. Foto: Especial

También leíamos sus libros como Peter Rabbit y Jemima Puddleduck, libros que ahora leeremos a Bella.

Te quiero mucho, le decía. Y regularmente íbamos a ver a su hermana.

Fue maravilloso Triste, por supuesto, pero también encantador para pasar tiempo con ella.

Alrededor de una semana después de que ella naciera, a Bella le extrajeron el tubo de respiración y estaba lo suficientemente bien como para ser acurrucada. Entonces, por primera vez, pude levantar a mis dos niñas en mis brazos y abrazarlas simultáneamente.

Fue un momento tan precioso. El fotógrafo del duelo regresó y tomó fotografías adicionales de las chicas sin sus tubos acurrucados juntos.

Pero, después de dos semanas, era hora de decir adiós. El crematorio tenía una ranura de funeral disponible y sabía que otra mamá y papá podrían necesitar pronto la Cuddle Cot.

Me había beneficiado tanto que no podía negar la oportunidad a otra persona.

Pero no quería dejarla ... podría haberme sentado con ella para siempre.

El 05 de julio, la familia de Jess, celebró su funeral en el Crematorio de Lancaster. La vistieron con un pequeño vestido blanco, un vestido de novia donado por la organización benéfica Cherished Gowns, que hace trajes funerarios para bebés nacidos muertos, y sus padres la depositaron en un pequeño ataúd blanco, mientras le cantaban, toda la familia junta.