Pedro Pablo Kuczynski renuncia a la presidencia de Perú

Lima (AP).- Un asesor presidencial dijo el miércoles que el presidente Pedro Pablo Kuczynski ofreció su renuncia al Congreso de Perú antes de una votación en la que los legisladores debían decidir si lo destituían tras acusarlo de corrupción.

El asistente habló con The Associated Press a condición de que se mantuviera su anonimato para no anticipar los comentarios televisados que Kuczynski estaba grabando para anunciar su decisión.

Si el Congreso acepta la renuncia, el poder se transferiría al vicepresidente Martín Vizcarra, que se desempeña como embajador de Perú en Canadá.

Minutos después el mandatario, un exbanquero de Wall Street de 79 años, fue visto saliendo del palacio de gobierno rodeado de un pequeño grupo de asistentes que lo aplaudieron y abrazaron antes de subirse a una camioneta con vidrios polarizados.

Kuczynski deja el Palacio de Gobierno tras presentar su renuncia. Foto: EFE/Ernesto Arias

La presión para que Kuczynski renuncie había crecido luego de que varios de sus aliados fueron grabados en video presuntamente intentando comprar votos en el Congreso para evitar su destitución.

Incluso legisladores del oficialismo como Salvador Heresi habían pedido su dimisión.

Lo que hemos visto en los videos propalados ayer es vergonzoso, dijo Heresi en su cuenta de Twitter.

La primera ministra de Perú, Mercedes Aráoz, habla junto al ministro de Transporte Bruno Giuffra durante una conferencia de prensa para el defensor al presidente Pedro Pablo Kuczynski en Lima. Foto: AP Foto / Martín Mejía

En uno de los videos se observa al funcionario del gobierno Freddy Aragón explicándole al legislador opositor de Fuerza Popular Moisés Mamani que se puede ganar mucho dinero en proyectos de infraestructura si está del lado del oficialismo.

Es increíble cuánta plata se gana sin mover un dedo, el tema es que tú te hagas amigo del Ejecutivo... de una obra de 100 millones que te caiga el 5% no más... tienes cinco palitos sin mover un dedo, dice Aragón en la grabación difundida en el Congreso.

En otro video se ve al legislador Kenji Fujimori, hermano de Keiko y aliado del gobierno tras el indulto que Kuczynski le otorgó a su padre el expresidente Alberto Fujimori, comentándole a Mamani que a quienes votaron “a favor de la vacancia les han cerrado las puertas”, en referencia al fallido intento de destitución presidencial de diciembre. Otro video muestra al abogado de Kuczynski dictándole a Mamani el celular del ministro de Transportes.

Pedro Pablo Kuczynski, abandona el Palacio de Gobierno tras despedirse de funcionarios y trabajadores, varios de los cuales lloraron luego de confirmarse que renunció al cargo. Foto: EFE/Ernesto Arias

La renuncia se produjo un día antes de que el Congreso unicameral sometiera a votación una solicitud para destituir a Kuczynski por “incapacidad moral permanente” debido a su relación con la firma brasileña Odebrecht mientras era un funcionario clave del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

La semana pasada la situación del mandatario se agravó cuando un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, que reporta operaciones sospechosas, indicó que entre 2004 y 2017 Kuczynski había recibido 3,4 millones de dólares de dos consultoras que a su vez habían recibido dinero de Odebrecht.

Kuczynski inició su gestión en 2016 tras vencer en segunda vuelta a Keiko Fujimori.