Periodista Jovo Martinovic gana el premio Peter Mackler 2018

Nueva York (AFP) - El periodista de investigación montenegrino Jovo Martinovic, que pasó casi 15 meses detenido por investigar el tráfico y la corrupción en su país, es el ganador del premio Peter Mackler 2018 por su valentía y ética periodística.

Este reportero de 44 años, que ha trabajado para muchos medios internacionales como la BBC, la radio estadounidense NPR, la cadena francesa Canal Plus y los diarios The Economist y Financial Times, es "conocido por su amplia cobertura del crimen organizado en Europa y los crímenes de guerra en los Balcanes", según el sitio web del premio.

Lee también: Niña con síndrome de Down gana concurso internacional de belleza

"No puedo imaginar más bello tributo, en este décimo año del premio, que saludar los logros de un periodista que valientemente, y a costa de sacrificios personales, dedicó su vida a llevar la verdad a esta parte del mundo", dijo Camille Mackler, directora del galardón en la asociación Global Media Forum.

"Los medios de comunicación están bajo ataque como nunca antes y, en este período de turbulencias para el orden mundial, es más importante que nunca recordar los principios de la ética periodística y valiente. Jovo Martinovic demostró estas cualidades sin descanso luchando por su trabajo", agregó.

Lee también: Trump y la prensa de EU, ¿una relación de codependencia?

Jovo Martinovic. Foto: AFP/ Aleksander Mrdak

Martinovic fue arrestado en octubre de 2015 por las autoridades de Montenegro, acusado de pertenecer a una red de tráfico de drogas. Su arresto provocó la condena de ONGs internacionales.

Siempre rechazó las acusaciones, alegando que sus contactos con los círculos criminales eran solo profesionales, por su trabajo como periodista.

Fue liberado bajo fianza en enero de 2017 después de 15 meses de detención. Pero todavía tiene que ser juzgado y enfrenta hasta diez años de prisión si es sentenciado.

Bajo control judicial y privado de su pasaporte, no pudo reanudar su trabajo a tiempo completo. Y no podrá asistir a la ceremonia de premiación el 27 de septiembre en Nueva York.

"Honrado", dijo que este premio es "un gran estímulo para continuar en el camino del periodismo a pesar de todos los obstáculos" que enfrenta en Montenegro y los Balcanes.

El premio Peter Mackler fue creado en memoria del exjefe de redacción de la AFP para América del Norte, quien en 35 años de carrera trabajó en numerosas zonas de conflicto. Murió repentinamente en 2008. Este miércoles habría cumplido 69 años.

En 2017, el premio fue para el mexicano Marcos Vizcarra, por su trabajo sobre la violencia en el estado de Sinaloa, donde opera uno de los cárteles narcotraficantes más peligrosos del país.