Perrito salva a bebé de 1 año de edad de morir por asfixia

Un perro mascota ha sido aclamado como un héroe después de salvar a una niña de un año de morir de asfixia mientras dormía.

Chloe Showell, de Dartford en Kent, comenzó a ahogarse con su propio vómito después de enfermarse en su habitación justo antes de las 11pm. Pero el perro encendió las alarmas al ladrar y correr por el piso para alertar a la madre de Chloe.

Shannon Weeks, de 23 años, luego se apresuró a ver qué estaba pasando. La madre de dos niños encontró a su hija pálida y boca abajo.

Ella la levantó y le dio unas palmaditas en la espalda, y el niño dio la vuelta. Mientras tanto, el leal perro Louie gimió fuera del dormitorio.

Los doctores dijeron que si no hubiera sido por Louie yo no hubiera llegado allí; Chloe podría no haber sobrevivido, dijo Shannon.