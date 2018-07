Perro abre compartimento de carga de avión a 4000 m de altura

Moscú.-Un perro pequeño provocó la apertura del compartimiento de carga de un avión de pasajeros que se acercaba a Moscú, el trasatlántico tuvo que aterrizar con urgencia, dijo a Interfax una fuente de los servicios del aeropuerto de Sheremetyevo.

El comandante de un Boeing-737 proveniente de San Petersburgo informó de la activación de la alarma tras la apertura del compartimento de equipaje. La aeronave se encontraba a una altura de unos 4.000 metros. La tripulación realizó con éxito un aterrizaje de emergencia, nadie resultó herido, informó la fuente.

Foto: AFP

Los servicios terrestres, dirigidos urgentemente al revestimiento después del aterrizaje confirmaron la apertura del importante compartimiento de la aeronave.

Cuando se revisó desde el compartimiento se reveló que un perro pequeño no estaba corr ectamente en una jaula, y al salir de ella en el aire, arrancó el revestimiento interior del maletero y de alguna manera provocó que la compuerta activara la acción de apertura- dijo la fuente.

Foto: AFP

El compartimiento no estaba completamente abierto, el can arrancó el revestimiento interior de la puerta del compartimento y provocó la activación en la apertura de una parte del mecanismo. "El maletero se abrió a unas pocas decenas de centímetros, pero el perro no se subió en él y sobrevivió" - dijo la fuente.