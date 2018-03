Mamá hemos ganado, he vencido la oscuridad: La Carta de Gabriel

España.- El caso de Gabriel Cruz, el pescaíto, ha estremecido a todos. El pequeño perdió la vida a manos de su madrastra y su historia inspiró a Andy Moradiellos para escribir un cuento en el que Gabriel venció a la "bruja".

El cuento lo tituló "Carta de un pececito" y fue enviado a Patricia Ramírez, la madre de Gabriel, quien emocionada decidió compartirla con los presentes en el funeral de su pequeño Gabriel, porque su hijo triunfó.

Gabriel "venció a la bruja". Foto: Facebook

El funeral se llevó a cabo en la Catedral de Almería y al salir de la iglesia, acompañada de Ángel Cruz, padre de su hijo, decidió compartir esta historia.

Ayer me llegó por internet un cuento muy bonito que no sé quién lo ha escrito pero es precioso, y decía que en realidad nosotros no habíamos perdido, sino que mi hijo había ganado porque la bruja mala ya no está.

La madre insistió en que debían olvidar a "la bruja", como el cuento se refiere a Ana Julia y pensar en las cosas positivas que esto dejó, como la unión.

Patricia Ramírez y Ángel Cruz. Foto: EFE

El cuento fue escrito por el cantante Andy Moradiellos, él compartió la historia también en sus redes sociales, donde ha sido muy bien recibida por seguidores y no seguidores porque eriza la piel de cualquiera.

No quiero que pienses que somos los perdedores de esta historia, por que he vencido mamá , aunque el precio para vosotros haya sido muy alto, he vencido y estoy feliz en un lugar donde nunca jamas nadie podrá hacerme daño.

Los padres de Gabriel, más unidos que nunca. Foto: EFE

La historia resalta la unión que los padres de Gabriel han tenido desde su desaparición.

El "pescaíto" salvó a su padre de la "bruja". Foto:EFE

"He rescatado a papa de las fauces de la bruja, he podido romper ese hechizo que nunca nadie pudo romper, por que soy mágico mamá, por más que hayan querido esconderme brillo mamá, he conseguido que papá y tu estéis mas unidos que nunca, no creáis que no os he visto agarraros las manos como nunca".

El cantante decidió compartir el motivo de escribir algo para Gabriel y la emoción que le causa que la propia madre del pequeño haya transmitido su mensaje.