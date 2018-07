La guerra les robó sus piernas, pero con estas prótesis caminarán de nuevo

Apoyado por un bastidor de movilidad en un centro de rehabilitación en la capital de Siria, Abdulghani Ghayyana cuidadosamente avanza con dos piernas artificiales, mientras camina por primera vez en más de un año.

"Quiero poder pararme de nuevo", dice el veterinario de 48 años, mientras su hijo ansioso lo sigue por la ajetreada sala.

Un especialista también monitorea cuidadosamente el progreso de Abdulghani con doble amputación, a medida que obtiene una sensación para las extremidades protésicas fabricadas localmente.

Decenas de miles de personas han perdido extremidades en el conflicto de siete años de Siria.

Y Abdulghani es uno de los cientos ayudados a recuperarse en el centro de rehabilitación física de Damasco, gratis.

Los pacientes de todas las edades prueban las extremidades artificiales para el tamaño, ya que el personal trae prótesis nuevas desde una habitación cercana.

Abdulghani perdió ambas piernas en marzo del año pasado, después de haber sido golpeado durante los bombardeos cuando se dirigía a su casa en su motocicleta desde un trabajo de vacunación de ganado.

Después de que me lesioné, me sentí realmente desesperado. No podía moverme y constantemente necesitaba ayuda ... Era mucho para soportar, dice.