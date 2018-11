Por qué deberías resistir la fiebre de compras del Black Friday

Hoy ha comenzado el frenesí de compras del Black Friday -Viernes Negro en español-, el día en que millones de estadounidenses se arremolinan en las tiendas y centros comerciales para conseguir artículos con precio rebajado, incluso con peleas de por medio, si es necesario.

Se estima que más de 116 millones de personas compren algo este viernes, sin embargo, puede que en el Black Friday no obtengas los beneficios que esperabas para tu bolsillo, y que, al contrario, termines realizando compras de artículos que no necesitabas y que en realidad no tenían tan buen precio.

Foto: AFP

Los descuentos en productos como reproductores DVD, televisiones de pantalla plana y demás electrónicos funcionan como la carnada principal para atraer a los consumidores al enorme ritual de compras que también se ha extendido a todo el mundo gracias a las compras en línea.

En una columna escrita para NBC, David Ferguson , quien trabajo por años en tiendas minoristas, expone por qué las compras del Black Friday pueden traer más beneficio a la empresa que a ti si no haces la compra con inteligencia.

"Todas las compañías tienen sus artículos a los precios más altos del año en Black Friday", escribió Ferguson en una terrible verdad basada en su experiencia como vendedor en tiendas minoritas.

Las grandes ofertas en productos atractivos sirven para deslumbrar a los compradores, sin embargo, dichos artículos muchas veces se acaban durante las primeras horas del Black Friday, dejando a los clientes en la trampa de consumo en que se llega a convertir ese día.

Hacer compras solo porque hay ofertas es solo una buena idea si lo artículos ya se planeaban comprar o si se cuenta con dinero para hacerlas. La Oficina del Censo estima que alrededor de 40 millones de estadounidenses viven en la pobreza , mientras que muchos más están subempleados.

De acuerdo con Peter Georgescu, un ejecutivo de negocios estadounidense, dos tercios de los hogares en Estados Unidos luchan con su economía para llegar al fin de mes.

En cuanto a México, más de 53.4 millones de personas se encuentran en situación de pobreza en el país.

Foto: AFP

Para Ferguson participar en el Black Friday sirve para detectar qué producto comprarás -si es que ese es tu plan- una vez que los precios estén realmente bajos, dos semanas antes de Navidad.

El Black Friday obtuvo su nombre debido a que es el día en que las tiendas obtienen ganancias para sobrellevar las pérdidas del año. Es una estrategia que no se centra en ofrecer descuento a los clientes, sino en obtener todo el dinero posible en un solo día.

Foto: AFP

Por eso, en esta época del año es usual encontrar una gran cantidad de productos, por lo que la temporada resulta ideal para hacer un análisis de los artículos, algo que puedes hacer a través de las visitas a centros comerciales y las muestras de productos que se ofrecen ahí.

Recuerda que después del Black Friday llega el martes de Markdown", un día en el que se rebajan precios, aconseja Ferguson.

Foto: AFP

Comprar no es solo intercambiar el dinero por ese artículo que tanto deseas, también incluye considerar opciones, conocer los productos y las fechas en que los precios bajan. Con todo esto, seguro comprarás cuando más te convenga.