Posible sitio de migrantes a minutos de antiguo campo de internamiento

Arkansas.- Casi 75 años después de que funcionarios federales cerraran un campo de internamiento japonés estadounidense en Rohwer, Arkansas, la administración de Trump está examinando un sitio a unas 2 millas de distancia como un refugio temporal potencial para niños inmigrantes.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo el jueves que el gobierno está considerando una propiedad no utilizada del Departamento de Agricultura en la cercana Kelso como refugio de inmigrantes, así como un posible refugio en la Base de la Fuerza Aérea Little Rock.

A diferencia de la base, el sitio en Kelso tiene muy poca infraestructura y requeriría tiendas de campaña para vivienda, dijo el representante demócrata Mark McElroy, quien está "firmemente en contra" de la propuesta.

Entre sus preocupaciones se encuentran el calor, la humedad, los mosquitos y las bocas de algodón que, según dijo, amenazarían a cualquiera que viviera en una tienda de campaña.

"No hay infraestructura, no hay alcantarillado, no hay agua, no hay grava", dijo McElroy, que vive directamente frente al sitio federal. Agregó que la tierra es propensa a las inundaciones.

McElroy también se preocupa de que la historia se repita.

Trajimos a nueve mil personas aquí porque no se parecían a nosotros. ¿No estamos haciendo lo mismo? ", Preguntó.

El actor George Takei, que vivía en Rohwer, tuiteó sobre el refugio propuesto la noche del jueves y dijo que no tenía "palabras".

Walter Imahara tenía 5 años cuando su familia fue internada en Rohwer. Imahara dijo que aunque el gobierno usó los términos "reubicación" o "internamiento", los estadounidenses en esos campos estaban realmente en prisión.

Todavía tenían alambre de púas, ametralladoras. No puedes ir a ninguna parte. Estás encarcelado; No me importa cómo lo pongas ", dijo Imahara.

A pesar de eso, Imahara, ahora de 81 años, dijo una cosa que el gobierno hizo bien en ese momento fue mantener a las familias unidas, por lo que los niños se sintieron seguros.

No importa dónde estés, si tienes a tus padres, esa es tu casa", dijo.

El campo de internamiento en Rohwer se inauguró en el otoño de 1942 y se cerró tres años más tarde, dijo Susan Gallion, curadora del Museo de Internamiento Japonés-Americano de la Segunda Guerra Mundial en las cercanías de McGehee. Rohwer tenía cientos de cuarteles divididos en bloques, cada uno de los cuales tenía un comedor, un lavadero, una letrina y viviendas para las familias. Con veinte pies de ancho y 120 pies de largo, cada cuartel albergaba de cuatro a seis familias.

"Los campamentos eran autosuficientes. Levantaron sus propias verduras, tenían su propio ganado", dijo Gallion. Los 17 mil prisioneros en el otro campo de internamiento de Rohwer y Arkansas, Jerome, también tenían fuerzas policiales y escuelas.

En ese momento, Rohwer era el hogar de tanta gente que era la sexta ciudad más grande de Arkansas. Ahora, los residentes estiman que tiene 500 o más personas.

Debbie Baty ha trabajado en Granny's Store, una pequeña tienda de la esquina con la única bomba de gas de la ciudad, desde que se abrió hace más de 50 años. Ella dijo que la ciudad espera que el refugio para inmigrantes nunca llegue a buen término.

"Nuestra opinión es que los reclusos condenados a muerte tendrán mejores adaptaciones que estas personas", dijo Baty. "Todo el mundo por aquí ama a los niños, ya sabes, pero esto es algo extraño con lo que todos estamos lidiando".

Muchos de los funcionarios republicanos del estado se oponen a cualquier posible refugio.

En una declaración, el gobernador Asa Hutchinson dijo que se opone a cualquier refugio en Arkansas. El representante francés French Hill, cuyo distrito congresional central de Arkansas incluye la base de la Fuerza Aérea, dijo en un comunicado que los niños pertenecen con sus padres en la frontera.

El senador estadounidense Tom Cotton, que ha apoyado muchas de las propuestas de inmigración del presidente, también se opuso a la idea.

En una declaración, el representante Rick Crawford, también republicano, reconoció la importancia del sitio, que está en su distrito.