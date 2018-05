Presenta tesis y se quita la ropa en protesta contra un maestro

Estados Unidos.-Letitia Chai daba un paso al frente y se quitó la ropa para presentar su tesis de universidad en una sala de conferencias del Edificio de Ciencias Físicas. Inmediatamente después, 28 de las 44 personas comenzaron lentamente a quitarse la ropa.

Chai dirigió esta manifestación el sábado por la mañana después de un enfrentamiento con un profesor a principios de semana, donde la profesora presuntamente cuestionó su elección de ropa para un ensayo de su presentación de tesis sobre rehabilitación para personas desplazadas y refugiados.

Protesta feminista/Ilustrativa. Foto: AFP

"Lo primero que el profesor me dijo fue '¿es eso realmente lo que te pondrías?'" Explicó Chai mientras decía lo que sucedió cuando intentó comenzar su presentación en su sección de los miércoles de en público.

Chai, que se había vestido con un botón azul y shorts de mezclilla cortados, dijo que estaba aturdida. "Creo que estaba tan desconcertada que realmente no sabía cómo responder", dijo en una entrevista con The Sun. Chai dijo que la instructora del curso, la Prof. Rebekah Maggor, de artes escénicas y media, continuó diciendo que sus pantalones cortos eran "demasiado cortos" y que como oradora estaba haciendo una "declaración" con la ropa que llevaba puesta.

La clase no tiene un código de vestimenta formalizado, pero les pide a los estudiantes "vestirse apropiadamente para la persona que presentarán", de acuerdo con el programa del curso obtenido por The Sun.

Foto: AFP

"No les digo a mis alumnos qué vestir, ni les defino lo que constituye una vestimenta adecuada", dijo Maggor en un breve correo electrónico. "Les pido que reflexionen por sí mismos y tomen sus propias decisiones". Maggor mencionó a la clase que a otro alumno de una sección anterior se le había pedido que se quitara una gorra de la cabeza, también siguiendo la política de vestimenta.

Respondiendo al comentario de Maggor, Chai le dijo a The Sun que "decirle a alguien que se quite la gorra no es lo mismo que decirle a una chica que sus pantalones cortos son demasiado cortos".

También mencionó que Maggor le había dicho que atraería "la atención de los hombres" lejos del contenido de su presentación. "No soy responsable de la atención de nadie porque somos capaces de pensar por nosotros mismos y tenemos cerebro", dijo Chai.

Un estudiante internacional masculino de la clase hizo un comentario durante la discusión de que el orador tiene una "obligación moral" con su audiencia de vestirse de forma conservadora durante su presentación de tesis, en ese momento Chai salió de la sala con dos estudiantes siguiéndola para consolarla.

Según una declaración escrita por 11 de los otros 13 estudiantes en la clase, una vez que Chai salió de la habitación, Maggor, "se disculpó [con la clase] por su elección de palabras" y reconoció que "la noción de 'shorts cortos' en las mujeres tienen un montón de bagaje cultural y político". Sin embargo, según Chai, el incidente empeoró después de que Maggor salió del teatro.

Le preguntó a Chai qué pensaría su madre sobre la decisión de vestir de Chai, a lo que Chai respondió: "Mi madre es una profesora feminista de género y estudios de sexualidad.

Foto: AP

En este punto, Maggor le preguntó a Chai qué iba a hacer. "Voy a dar el mejor discurso de mi vida", le dijo Chai. Chai se quitó el sujetador y la ropa interior y caminó de regreso a la sala de teatro, donde realizó la totalidad de su presentación de tesis en el mismo estado de desvestirse.

A la luz de la atención cosechada por la publicación en Facebook de Chai, 11 de los otros 13 estudiantes que estaban en clase ese día escribieron una declaración conjunta a The Sun, diciendo que apoyaban la protesta de Chai pero no su versión pública del incidente.

"No queremos desacreditar la narrativa". Los estudiantes escribieron que si bien había un "error de redacción" por parte del profesor, su intención para la clase y su deseo de alentar la diversidad y la inclusión siempre habían sido "extremadamente sinceras".

Chai dijo que su intención no era perseguir a su profesor, sino crear conciencia sobre este "gran problema social", que considera que se basa en una mentalidad más que en incidentes individuales.