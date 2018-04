Presunto asesino serial en los 70 y 80 enfrenta justicia de California 

Los Angeles (AFP).- Fue uno de los casos sin resolver más notorios de Estados Unidos: violaciones sádicas y asesinatos que aterrorizaron California entre 1976 y 1986.

Y no fue sino hasta esta semana que el presunto responsable fue capturado e imputado el jueves en una corte de Sacramento, capital de este estado de la costa oeste de Estados Unidos.

El llamado "Golden State Killer" (asesino del estado Dorado, como se denomina a California) fue identificado como James DeAngelo, de 72 años, un expolicía y veterano de guerra, que atacó en varias ciudades del estado.

Foto: AP

Hubo más de 50 violaciones, 12 asesinatos, crímenes que abarcaron 10 años en al menos 10 condados diferentes, dijo la fiscal del condado de Sacramento Anne Marie Schubert al anunciar el arresto.

El meticuloso asaltante enmascarado recibió otros sobrenombres: "East Area Rapist" (violador de la zona este) y "Original Nightstalker" (primer acosador de la noche).

En la audiencia del viernes, prevista para las 13H00 locales (20H00 GMT), la fiscalía lo imputará por el homicidio de Katie y Brian Maggiore en 1978 en Rancho Cordova, cerca de Sacramento.

Enfrentará en el futuro más acusaciones en Sacramento y en los condados de Orange y Ventura, donde el fiscal Gregory Totten pedirá la pena de muerte.

El último caso registrado, según el FBI, fue en mayo de 1986, con la violación y asesinato de una joven de 18 años en Irvine, 680 km al sur de la capital del estado.

Y desde entonces pasaron 32 años con DeAngelo fuera del radar de las autoridades.

Foto: AP

¿Cómo dieron con él? Pruebas de ADN fueron claves.

El diario Sacramento Bee reportó que los investigadores compararon el ADN recolectado en la escena de un crimen con perfiles disponibles en sitios web genealógicos que analizan muestras de gente curiosa sobre su ascendencia.

Explorando árboles genealógicos, los investigadores dieron con DeAngelo a través de familiares lejanos.

Esa pista llevó a los investigadores a la casa de un hombre mayor, que había vivido en un suburbio de Sacramento y área de muchos ataques.

Y decidieron corroborar la muestra con ADN del acusado.

Pudimos obtener una muestra de ADN de un objeto descartado y pudimos confirmar lo que ya sabíamos, que atrapamos al hombre, dijo el sheriff de Sacramento, Scott Jones, el miércoles cuando anunció el arresto junto a la fiscal Schubert.

Todo fue muy rápido, el resultado llegó el lunes de noche y el martes se realizó la detención.

Sorprendido, el anciano no opuso resistencia.

Un ex policia es señalado como presunto asesino serial. Foto: EFE

Otro violador de Sacramento, Derek Sanders, fue capturado en 2014 también gracias a una muestra de ADN.



Las autoridades confirmaron que el acusado fue oficial de policía, pero poco más se ha dicho sobre la vida de este hombre que permaneció impune más de 40 años y cuyos supuestos crímenes inspiraron el libro de Michelle McNamara "I'll Be Gone in the Dark" ("Desapareceré en la oscuridad"), que fue publicado este año y despertó un nuevo interés por el caso.

DeAngelo parece haber pasado la mayor parte de su vida en Sacramento, donde hizo el secundario y estudió justicia criminal en la universidad. También integró la Armada de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam.

Entre 1973 y 1976 sirvió como oficial de policía en Exeter, una ciudad al sur de Sacramento y cerca de Visalia, donde se sospecha que cometió varios crímenes. En 1976 pasó a la policía de Auburn, donde fue despedido tres años después por hurtar un martillo y una lata de repelente.

El rango de edad de sus víctimas fue de 13 y 41 años. La primera violación de la que se tiene registro fue en 1976, cuando invadió el hogar de una chica mientras dormía y ante la ausencia del padre.

Tenía una máscara de esquiar, dijo la víctima en una cinta que fue divulgada por el FBI hace dos años en un intento por revivir el caso. Se subió a la cama y tenía un cuchillo (...) me dijo algo del tipo 'no grites'" y ató sus manos.

Según el Bee, DeAngelo trabajó desde 1989 hasta el año pasado como mecánico de camiones en el depósito de una cadena de supermercados.

Jason Calhoon, colega por 27 años, lo describió como un tipo "normal", lo mismo dijeron varios de sus vecinos de su casa en el suburbio de Citrus Heights, que las autoridades requisaron.