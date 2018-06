Príncipe Harry aconseja a su suegro "darle una oportunidad a Trump"

Londres.- El padre de la antes conocida como Meghan Markle dice que habló sobre política con el Príncipe Harry por teléfono, y Harry argumentó que debería darle una oportunidad al presidente Donald Trump.

Thomas Markle dijo a la emisora ITV el lunes que tuvo varias conversaciones telefónicas con Harry, incluida una en la que el príncipe pidió permiso para casarse con su hija.

Markle dijo que Trump fue discutido al menos una vez: Nuestra conversación fue que me quejaba de que no me gustaba Donald Trump, y me dijo que le 'diera una oportunidad a Donald Trump'. En cierto modo no estaba de acuerdo con eso.