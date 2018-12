Profesor abusa de 30 niños; inventaba canciones para "tocarlos"

Argentina.- Un profesor de música es acusado de abusar de sus alumnos de 3, 4 y 5 años de edad. Padres de familia señalaron que el docente, identificado como Matías, que era a través de sus canciones que comenzaba a hacerles cosquillas y luego los tocaba.

El hecho se registró en el barrio de Villa Lugano, en Buenos Aires, Argentina. "Los chicos empezaron a hablar sobre una discusión que hubo en el jardín con un profesor de música y una maestra los encontró tocando a uno de los chicos", señaló una madre de familia.

Y siguió: "Empezamos a preguntar el porqué de la pelea, y dijeron que el profesor estaba tocándole las partes intimas a las nenas. Más de 40 chicos cuentan que con canciones el profesor comenzaba a hacerles cosquillas y luego los tocaba".

Imagen ilustrativa/Pixabay

Asimismo se dio a conocer que les pedía a los niños que los acompañara al baño porque “había una cucaracha y él tenía miedo de ir solo”.

"A los chicos le metieron tanto miedo que no quieren contarnos los abusos que sufren. Les preguntas y se bloquean. Mi nene no quiere hablar pero tres compañeros señalan que el profesor jugaba con mi nene. Estamos destruidos", dijo conmovida.

Los padres de familia refieren que la directora hacía caso omiso de sus denuncias. “Nos trataba de locas”, apuntaron.

Por otro lado, el padre de uno de las menores presuntamente abusada por el profesor relató: "Yo le pregunto a mi nene sobre el tema y no quiere. Cuando yo le digo que el profe Mati es malo, se sobresalta y me pregunta quien me lo contó".

La directora trataba de locas y conventilleras a las madres. Luego salieron 30 casos a la luz. Sin embargo, él sigue dando clases particulares en la casa, toca en una banda de rock y se nos ríe en la cara, declaró.

Los padres advierten que no se quedarán con los brazos cruzados y se manifestarán hasta que el caso se esclarezca y se haga justicia.

De acuerdo con Crónica, la causa está en el juzgado Nº 9 y resta que se autoricen las cámaras gesell debido a que los niños son muy chicos para realizarlas.