La propuesta para eliminar los excrementos humanos en Everest

Cada año, unas 1.200 personas se lanzan locamente hacia la cumbre del Monte Everest durante la temporada de escalada que comienza en mayo: toman la ardua ya menudo congestionada ruta hacia el pico más alto del mundo que la mayoría no completará y otros no sobrevivirán.

Trabajando contra ellos: temperaturas muy por debajo de cero, mal de altura con efectos que van desde la desorientación hasta la muerte y la amenaza constante de la congelación.

Foto: AFP

Más de 200 cadáveres de escaladores nefastos se alinean en las laderas de la montaña, un recordatorio constante de los pasos en falso de los escaladores. Por lo tanto, probablemente no sea una sorpresa si las personas que escalan una montaña con su propia zona de muerte no reflexionan demasiado sobre una cuestión en particular:

En los aproximadamente dos meses que lleva escalar el Monte Everest, el alpinista promedio habrá producido casi 60 libras de excrementos.

Foto: AFP

Esta temporada, los cargadores que trabajan en el Monte Everest transportaron 14 toneladas de desechos humanos desde el campamento base y otros lugares. Se dejó caer en pozos de tierra en Gorak Shep, un lecho de un lago congelado cerca de un pueblo a 17,000 pies sobre el nivel del mar, como escribió Peter Holley en The Washington Post en 2015.

Si no se maneja adecuadamente, la materia fecal congelada pasará años arrojando basura en una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo.

Es un ingeniero retirado que llegó a más de 20,000 pies en la montaña en 2003 antes de que vientos demasiado fuertes obligaran a su grupo de escalada a regresar.

Foto: AFP

Su solución para lo que él llama una pesadilla ambiental potencial es simple: use un digestor de biogás para convertir los excrementos del alpinista en algo más útil.

El digestor produciría fertilizantes y metano, un biogás renovable que puede usarse para cocinar alimentos y hogares livianos. Whole Foods usa un sistema similar para reducir el desperdicio de alimentos.

De hecho, el digestor que Porter quiere construir no será muy diferente de los dispositivos que se venden en Internet: un tanque grande que puede contener agua, desechos humanos y bacterias anaeróbicas producirán fertilizantes y gas metano para alimentar cocinas e incendios.

Foto: AFP

Sin embargo, hay un obstáculo del tamaño de una montaña. Las bacterias no harán su trabajo a temperaturas muy bajas. Y en muchas partes del Monte Everest, el termómetro no va al norte de la congelación todo el año.

Así que Porter, un hombre que pasó una carrera como ingeniero pero que quería un gran desafío para ocupar su mente al jubilarse, había encontrado un problema que resolver: ¿cómo mantener el digestor a una temperatura óptima usando solo materiales simples que se pueden obtener localmente?.

Foto: AFP

Él espera que el diseño sirva como una prueba de concepto para otras montañas. Su grupo está recibiendo donaciones y estima que costará medio millón de dólares instalar un digestor en funcionamiento en Everest.

Podrían comenzar a construir tan pronto como recauden fondos suficientes. Porter ve el desarrollo del digestor haciendo su parte para cuidar una montaña de más de 29,000 pies que lo ha empujado a ser mejor.