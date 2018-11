La horrorosa historia de una orangután que fue prostituida por años

Indonesia.- Durante años, la orangután Pony pasó encadenada y obligada a tener relaciones sexuales con hombres que pagarían un par de libras por gozar de sus servicios, en un burdel de una comunidad de Borneo, Indonesia, cerca de una granja de aceite de palma.

La orangután "prostituta" era depilada diariamente, maquillada, e incluso era obligada a usar joyas y perfume para satisfacer a los hombres, generalmente trabajadores agrícolas, que visitaban el burdel y pagaban a su dueño para abusar del animal, demasiado pequeña para ellos, informó The Sun Online.

Pony fue separada de su mamá cuando era una bebé para ser sometida a una vida de horror y esclavitud sexual: las depilaciones le provocaban irritación en la piel y llagas, sobre un colchón sucio y con la cara llena de maquillaje, a la orangután se le enseñó como realizar actos sexuales.

Sin voz para quejarse y sin nadie que viera por ella, los abusos a Pony eran una fuente de dinero fácil y de suerte para sus dueños. Nadie sabe exactamente cuánto tiempo se obligó a Pony a trabajar como prostituta antes de que la liberaran de esa terrible vida.

Tras enterarse del perturbador caso, la Autoridad Central de Conservación y Recursos Naturales de Kalimantan (BKSDA), en colaboración con la Fundación BOS, organizó una larga investigación y un operativo de rescate para confiscar al orangután del burdel.

Renuentes a dejar ir al animal que había sido una fuente de ingresos durante años, los aldeanos amenazaron con armas y cuchillos a quienes intentaban quitarles al Pony, por lo que 35 policías armados tuvieron que interferir para que los aldeanos entregaran al orangután.

Después de su rescate, Pony fue llevada a una nueva vida, sin embargo, adaptarse no fue tan fácil: recuperarse de la crueldad y el trauma sufridos en aquel recóndito burdel le costó más de diez años.

"Cuando descubrí que estaba acostumbrada a la prostitución y no solo a una mascota, me horroricé, dijo una de las personas involucradas en el rescate a The Sun Online.